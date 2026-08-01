Las barreras físicas en el mar y el despliegue de efectivos frenan más entradas a Ceuta

Guardar

Ceuta, 1 ago (EFE).- Las barreras físicas en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal, con una barrera neumática de 500 metros de longitud, y el gran despliegue de medios marítimos y terrestres, además de la presencia del Ejército, han frenado las entradas de migrantes a Ceuta, de modo que sólo se registra algún intento esporádico.

Según han informado fuentes policiales y ha podido comprobar EFE, cerca de una decena de unidades marítimas tanto de Salvamento Marítimo como de la Guardia Civil y de la Marina Real marroquí se encuentran establecidos en las inmediaciones del espigón.

PUBLICIDAD

Además, el Ministerio del Interior ha instalado unas barreras de contención, una de ellas neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad. Esta estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Este elemento de contención, junto con la presencia de la Guardia Civil, ha permitido que no se haya producido ninguna nueva entrada ilegal en la ciudad de migrantes, pese a intentarlo un reducido número de personas por el mar, las cuales han sido interceptadas por Marruecos.

PUBLICIDAD

El Ejército continúa también con un despliegue especial en la zona, con unidades de las Fuerzas de Regulares, que se están encargando de controlar la zona en labores de apoyo de la Guardia Civil. EFE

(foto) (vídeo)