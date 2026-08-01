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La Federación rechaza el recurso del Mónaco y podría no jugar la liga francesa

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Redacción Deportes, 1 ago (EFE).- El AS Mónaco, vigente campeón de la liga francesa y afectado por una profunda crisis financiera, no participará en la competición la próxima temporada, según le comunicó este sábado la Federación Francesa de Baloncesto (FFBB), por lo que ahora todo dependerá de si presenta un último recurso ante el Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés (CNOSF).

Pese a que el conjunto monegasco acabó la liga coronándose como campeón, arrastró grandes problemas económicos, lo que ha supuesto su salida de la Euroliga y el regreso a la Eurocopa, segunda competición continental, y la fuga de la mayoría de sus jugadores, algunos de la talla de Mike James, Alpha Diallo o Élie Okobo.

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Tal y como informó el propio club, la Cámara de Apelación de la FFBB rechazó este sábado su recurso para poder seguir formando parte de la LNB Betclic Élite, primera división del baloncesto francés, de cara al curso 2026-2027.

Un veto que incluye la participación en cualquiera de las ligas de LNB, incluida la segunda división.

De esta forma, al equipo del Principado sólo le queda recurrir dicha decisión ante el CNOSF, una situación que todavía está "estudiando".

En un primer momento, la entidad había apelado la decisión inicial, el pasado 20 de julio.

La Cámara de Apelación de la FFBB concedió entonces una prórroga hasta el 31 de julio, para que el Mónaco presentase la documentación requerida. Pese a ello y, según lo anunciado, el equipo no proporcionó los documentos necesarios dentro del plazo establecido.

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"El AS Monaco Basket desea también expresar su sincero agradecimiento a las instituciones del Principado de Mónaco, así como a todos aquellos que continúan de apoyar el proceso de reestructuración del Club y sus esfuerzos para cumplir con la totalidad de los requisitos reglamentarios establecidos por la FFBB y la LNB. Se comunicarán más informaciones en el momento oportuno", afirmó el club en sus redes sociales.

Durante la pasada temporada, el equipo, propiedad del magnate ruso Alexey Fedorychev, fue sancionado económicamente por el impago de salarios a jugadores y trabajadores, al que también se le aplicó una restricción para firmar nuevos fichajes.

La situación llegó a un punto crítico, y el Principado de Mónaco tuvo que hacerse con el control del equipo con el fin de gestionar la situación y evitar la quiebra financiera del club.

Jugadores como el propio James, nuevo jugador del Dubai Basketball, decidió apartarse de la entidad los últimos dos meses y medio por los impagos que le afectaban.

Sin embargo, regresó para jugar con sus compañeros el quinto y definitivo encuentro de las finales de la liga francesa, en las que el Mónaco derrotó al Paris Basketball. EFE

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