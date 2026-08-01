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El IBEX aplaza asalto a los 20.000 puntos tras quedarse a las puertas de lograrlo en julio

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Madrid, 1 ago (EFE).- El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, ha tenido que aplazar el asalto a los 20.000 puntos tras cerrar un julio en el que estuvo a punto de conseguirlo, después de que el último día del mes llegara a marcar un máximo histórico intradía en 19.953,5 puntos.

El IBEX ha marcado en la última semana de julio dos máximos intradía, el primero, el lunes 27 cuando logró por primera vez en la historia superar los 19.900 puntos, al llegar a los 19.913,9 -que no consiguió consolidar al cierre-; y la segunda vez el último día del mes cuando escaló hasta los 19.953,5 puntos, para finalmente cerrar incluso por debajo de los 19.800 puntos, en 19.782,9, con una leve alza en la sesión del 0,13 %.

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En el inicio de la semana, el IBEX lograba por primera vez en su historia sobrepasar intradía la barrera de los 19.900 puntos impulsado por valores como Indra, Santander, Logista, Amadeus, e Inditex, quedándose a tan sólo 86 puntos de lograrlo, apoyado por la bajada que registró en esa sesión la caída del precio del crudo brent, de más del 7 %, y con el barril por debajo de los 90 dólares.

Los inversores se preguntan si el selectivo, que registra un avance en el año de cerca del 15 %, en concreto del 14,3 %, y un alza en julio del 1,9 %, será capaz de alcanzar esa nueva meta en agosto, un mes en el que los mercados tradicionalmente suelen mostrar volatilidad con una reducción de la liquidez, y en el que se suele dar un fortalecimiento del dólar.

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Sin embargo, que haya menos liquidez, lo que suele provocar correcciones, no significa según los analistas un mercado bajista, ya que puede servir de impulso para nuevas subidas del mercado.

Irán y el petróleo, los frenos del IBEX

Sin duda, el freno que ha tenido el IBEX para no alcanzar los 20.000 puntos en julio ha estado en la volatilidad del precio del petróleo, como lo demuestra el hecho de la subida del IBEX el 27 de julio cuando se desplomó el barril de brent un 8,7 %, hasta 88,36 dólares,; y el viernes cuando pasó de ceder un 2 % y estar el barril en 87 dólares, a volver a subir, recuperando los 90 dólares..

Con el impulso de unos sólidos resultados empresariales en el primer semestre del año y una economía española más resistente que la europea, el IBEX dependerá del ritmo que marque el crudo, que fluctúa según avanzan o se frenan la perspectivas de negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Irán, de la que se han cumplido 5 meses.

Es destacable la reunión que mantendrá la OPEP+ mañana domingo, en la que se espera que los países productores anuncien un aumento de la oferta de 188.000 barriles diarios para septiembre.

Además de ello, la Bolsa española deberá ampliar su liderazgo más allá del sector financiero, que seguirá siendo decisivo, pero con un mayor protagonismo, según ha destacado el analistas de XTB Manuel Pinto, del turismo, las infraestructuras y las 'utilities', apoyadas por la creciente demanda eléctrica de la inteligencia artificial, el aumento del consumo por las altas temperaturas y la fortaleza del mercado del gas europeo.

La rotación hacia sectores más cíclicos permitirá al IBEX marcar nuevos máximos

 Los sectores más tradicionales, como el citado de la banca, energético, acereras, constructoras y empresas ligadas a defensa, se están viendo favorecidas, según Pinto, después de que en las últimas semanas los inversores hayan comenzado a ampliar el interés más allá de las grandes tecnológicas.

Mientras las Bolsas europeas siguen apoyadas por bancos, industria y valores ligados al ciclo económico, el mercado reduce exposición a las compañías que más se habían beneficiado del entusiasmo por la Inteligencia Artificial, independientemente de que es un sector que sigue siendo fuertemente respaldado.

Los inversores ya no discuten el potencial de esta tecnología, sino el precio que están pagando por ella y el coste de financiar las inversiones necesarias para mantener su crecimiento, lo que explica que en general el mercado europeo se comporta mejor que EE.UU., y Asia, con China que empieza a ser cada vez más determinante para las bolsas.

Si durante los últimos años la atención se centró en las restricciones estadounidenses sobre los semiconductores, ahora son los avances tecnológicos de las compañías chinas las que están condicionando el sentimiento de los inversores, como lo demuestra el Kospi de Corea del Sur que registró ayer la mayor subida diaria de su historia al dispararse el 17,91 % impulsado por tecnológicas y semiconductores, y el Nikkei de Tokio, con el 4,03 %. EFE

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