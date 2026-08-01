Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno anuncia refuerzos policiales en la frontera con Melilla, que se reabre tras bajar la presión migratoria

Imagen EUSTGBALIBFEPHSVIRAPPDKW7E
Guardar

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha subrayado que la reapertura progresiva de la frontera en ambos sentidos con Marruecos adoptada este sábado tras casi dos días cerrada para contener las avalanchas se ha realizado "después de que la presión migratoria haya disminuido durante las últimas horas", una decisión adoptada, según ha explicado, "bajo criterios de seguridad y en coordinación permanente con las autoridades marroquíes".

Sabrina Moh ha asegurado que la prioridad en esta primera fase ha sido facilitar el tránsito de los viajeros afectados por la Operación Paso del Estrecho (OPE), muchos de los cuales permanecían bloqueados desde la noche del jueves.

PUBLICIDAD

"Por cuestiones humanitarias había que darles esa celeridad", ha señalado la delegada, al recordar que algunos llevaban más de 36 horas esperando para cruzar la frontera. Paralelamente, también se ha restablecido el acceso a Melilla de los ciudadanos que habían quedado retenidos en Marruecos durante el cierre.

Según los datos facilitados por la delegada del Gobierno, durante las dos primeras horas de reapertura alrededor de 150 vehículos cruzaron hacia Marruecos, mientras que entre 70 y 80 accedieron a Melilla. El tránsito peatonal también quedó restablecido en ambos sentidos mediante grupos organizados de unas veinte personas para garantizar la seguridad y la fluidez del paso.

PUBLICIDAD

Moh ha precisado que la situación continuará evaluándose de forma permanente y que las decisiones sobre el funcionamiento de la frontera se adoptarán en función de la evolución de las circunstancias.

La reapertura llega tras dos noches de intensa actividad en distintos puntos del perímetro fronterizo y después de un amplio dispositivo coordinado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de servicios implicados.

Durante su comparecencia, la delegada ha agradecido el trabajo desarrollado por todos los efectivos participantes, con una mención especial a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, cuyos agentes han trabajado "minuto a minuto" de manera conjunta para responder a la situación.

Moh ha explicado que durante la pasada madrugada se actuó nuevamente en varios puntos sensibles, entre ellos el Dique Sur, la frontera de Beni Enzar y la zona de Barrio Chino. Según ha indicado, esta última área y el Dique Sur concentraron la mayor complejidad del operativo, llegando a reunirse entre las dos y las cuatro de la madrugada alrededor de un millar de personas en las inmediaciones de la frontera.

La delegada también ha destacado la colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes, cuya coordinación con los dispositivos españoles ha calificado de "excelente", y ha subrayado el trabajo preventivo realizado para impedir nuevos intentos de acceso irregular.

En cuanto al balance de la noche, Moh ha informado de que accedieron a Melilla 15 menores, de los cuales cuatro eran niñas, además de cuatro mujeres. Unas cifras que, a su juicio, reflejan la eficacia del dispositivo desplegado durante una jornada de máxima presión migratoria.

Asimismo, ha anunciado la llegada de nuevos refuerzos para mantener la capacidad operativa del dispositivo. A los especialistas de la Guardia Civil ya desplazados a Melilla se incorporará durante la tarde una nueva dotación del Instituto Armado y, en las próximas horas, también llegarán nuevos efectivos de la Policía Nacional. Estos refuerzos permitirán relevar al personal que lleva varias jornadas trabajando de forma ininterrumpida.

Finalmente, Sabrina Moh ha agradecido la colaboración de Protección Civil, Cruz Roja y Policía Local por su labor tanto en la atención humanitaria como en la regulación del tráfico y los cortes de carretera necesarios durante el operativo y ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, poniendo en valor la coordinación entre todas las Administraciones y asegurando sentirse "especialmente orgullosa de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

A la situación en Ceuta se le une la de Melilla: la madrugada ha sido de gran actividad en la frontera y alrededores donde el sonar de los disparos de material antidisturbios ha sido una constante

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

La DGT advierte de la nueva normativa para las autocaravanas: qué cambia para aparcar y acampar en los municipios

La nueva instrucción adapta las reglas al auge del ‘caravaning’ y da más margen a los ayuntamientos para regular el uso del espacio público

La DGT advierte de la nueva normativa para las autocaravanas: qué cambia para aparcar y acampar en los municipios

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Silvio Garattini, oncólogo y experto en longevidad: “Lo importante no es cuándo se come, sino cuánto se come en total”

El científico italiano, de 97 años, defiende una alimentación moderada y rechaza el ayuno intermitente

Silvio Garattini, oncólogo y experto en longevidad: “Lo importante no es cuándo se come, sino cuánto se come en total”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

Feijóo acusa al Gobierno de tener datos de la posible “ocupación” de Ceuta y no actuar y tacha de “ridículas” las barreras en el mar

Marruecos difunde una carta de Trump a Mohamed VI en la que respalda la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental: “Cualquier otra vía es inaceptable”

Europa ha dado más de 500 millones de euros a Marruecos en los últimos años para su control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas

Marruecos guarda silencio tras la crisis migratoria mientras el periódico más cercano al rey Mohamed VI la achaca a que Melilla y Ceuta son ciudades “ocupadas”

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic