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El español Max Liñán se queda fuera de la final de trampolín de 1 metro

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Redacción deportes, 1 ago (EFE).- El saltador español Max Liñán se quedó fuera de la final de saltos de trampolín de un metro de los Europeos de París, tras concluir este sábado en decimocuarta posición su actuación en la ronda preliminar.

Liñán, que firmó un total de 319,60 puntos, se quedó a 5,60 unidades del ucraniano Stanislav Oliferchyk, que logró el último billete en juego para la final de esta tarde con una puntuación de 325,20.

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Una diferencia que era todavía más escasa, menos de cuatro puntos, a falta de la última ronda de saltos en la que Liñán apostó por un doble mortal y medio invertido, el segundo salto más difícil de su serie.

Pero ni el buen hacer del barcelonés, que logró una nota de 60,45 en su última tentativa, sirvió para que Max Liñán pudiese repetir la final que sí disputó el pasado año en Antalya y en la que concluyó en octava posición.

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Quien no faltará a la cita con la lucha por las medallas será el francés Jules Bouyer, quinto el pasado año en los Mundiales de Singapur, que cerró la fase clasificatoria en primera posición con un total del 379,25 puntos.

Diez más que el alemán Moritz Wesemann, el vigente campeón continental, que concluyó segundo con 369,10 unidades, mientras que la tercera plaza fue para el británico Jordan Houlden, cuarto en los Mundiales de Singapur, con una puntuación de 360,55. EFE

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