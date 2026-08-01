El campeón olímpico Jefferson Pérez asume la presidencia del Comité Olímpico de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 1 ago (EFE).- El campeón olímpico en marcha en Atlanta 1996 Jefferson Pérez asume desde este sábado la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), tras la renuncia de Jorge Delgado, confirmó el COE en un comunicado.

"Tras la reunión del Comité Ejecutivo celebrado este viernes 31 de julio de 2026 en Guayaquil, Jefferson Pérez asumió la presidencia de la institución, luego de la renuncia de Jorge Delgado Panchana", precisó el COE y añadió que tampoco continuará John Zambrano, como secretario general.

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La resolución se ha dado tras la intervención temporal del Gobierno ecuatoriano al Comité Olímpico local el pasado 15 de julio, por los problemas registrados por la reelección de Delgado Panchana en mayo de 2025, pues su directorio no fue reconocido por los organismos deportivos ecuatorianos. EFE