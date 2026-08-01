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Dos décimas de punto apartan a Dennis González e Iris Tió de la medalla de oro

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Redacción deportes, 1 ago (EFE).- Dennis González e Iris Tió, vigentes campeones del mundo, tuvieron que conformarse con la medalla de plata en los Europeos de París, tras verse superados por apenas dos décimas de punto por el dúo británico formado por Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin en la final del dúo mixto.

Un resultado que encuentra su justificación en el menor grado de dificultad del ejercicio de la pareja española que partió con una nota de 43,100 puntos, once unidades menos que los británicos, que presentaron la rutina más compleja -54,7750-de todos los participantes. Circunstancia que obligaba a Dennis González e Iris Tió, oro el pasado año en los Europeos de Funchal (Portugal), a brillar como nunca en la faceta artística para poder compensar el menor grado de complejidad de su actuación.

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Pero pese a que los nadadores españoles volvieron a cautivar a los jueces y espectadores, como atestiguaron los 162,9500 puntos que lograron en impresión artística con su emocionante interpretación del 'Babe I'm gonna leave you' de Led Zeppelin, no lograron evitar la derrota.

Si Dennis González e Iris Tió aventajaron en 17,000 puntos a los británicos en la faceta artística, Thorpe y Tomblin superaron en 17,265 unidades al dúo español en la ejecución, tras dispararse a unos espectaculares 112,2883 en los elementos.

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Dos décimas de punto que decantaron el triunfo a favor de la pareja británica, que ya se había impuesto este curso en la Superfinal de la Copa del Mundo disputada el pasado mes de junio en Toronto, con un total de 258.2383 puntos, por los 257,9733 que sumó la dupla española.

Completó el podio el dúo italiano compuesto por Filippo Pelati y Lucrezia Ruggiero, que tuvo que volver a conformarse, como ya ocurrió el pasado año en los Europeos de Funchal, con el bronce con una puntuación de 255,1641.

Una cifra que no pudieron alcanzar los rusos Alina Rumiantseva y Alina Zakhar Trofimov que lastrados por la 'marca base' con la fueron penalizados por los jueces en uno de los elementos, se vieron relegados a la cuarta posición con una nota de 238,0834 unidades. EFE

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