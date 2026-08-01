Detenido en Laredo (Cantabria) por agresión sexual a una mujer, que denunció los hechos

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Santander, 1 ago (EFE).- Un hombre ha sido detenido en Laredo (Cantabria) por supuestamente agredir sexualmente esta madrugada a una mujer, después de que la víctima denunciara los hechos ante la Guardia Civil, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

La detención se ha producido pasadas las 14:00 horas en la estación de autobuses de Laredo, donde ha sido localizado el hombre, que estaba siendo buscado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tras la denuncia que interpuso esta mañana la víctima ante la Guardia Civil.

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El Ayuntamiento de Laredo ha emitido una declaración institucional, en la que traslada su condena y absoluto rechazo a este acto de violencia sexual y su apoyo, solidaridad y cariño con la víctima. EFE