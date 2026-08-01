Bisiwu ya se entrena con el Barça

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Redacción deportes, 1 ago (EFE).- El extremo belga Jesse Bisiwu, nuevo jugador del Barcelona hasta el 30 de junio de 2031, hizo este sábado el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros de Birmingham.

La plantilla azulgrana volvió a ejercitarse tras empatar el viernes ante el Birmingham City (2-2) en el segundo amistoso de pretemporada. Una sesión que sirvió a Bisiwu como primer toma de contacto con su nuevo equipo.

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El extremo belga, por el que el Barça ha pagado unos 8,5 millones de euros al Brujas, completó la primera parte del entrenamiento con el grupo y después ya se ejercitó de forma individual.

Como es habitual en los entrenamientos pospartido, los jugadores que disputaron más minutos en el amistoso realizaron trabajo de recuperación.

El equipo que dirige Hansi Flick volverá a ejercitarse este domingo, en doble sesión, en St. George's Park, en el que será su penúltimo día de concentración en Inglaterra. EFE

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