Alimentar la fauna: la tarea del día después del incendio de Fermoselle (Zamora)

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Fermoselle (Zamora), 1 ago (EFE).- Una vez que el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) se encuentra estabilizado y delimitado en un área de unos 75 kilómetros, la tarea del día después de la contención del fuego para algunos vecinos de ese municipio zamorano del parque natural Arribes del Duero consiste en dar de comer a la fauna que se ha salvado de las llamas.

Esa tarea la han llevado a cabo este sábado una treintena de vecinos de Fermoselle que además son integrantes del coto de caza Villa de Fermoselle, quienes han colaborado con la misión de que corzos, jabalíes, perdices, conejos o liebres que se han salvado del fuego tengan alimento como sustituto del que han arrasado las llamas.

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Por ello, en el perímetro de la zona incendiada, por su parte exterior, van dejando amontonados cereales y frutas. El objetivo, según explica a EFE José Picón, uno de los voluntarios, es el de que la fauna tenga alimento y no se vaya a otras zonas para buscarlo, como forma de mantenerla cerca del coto.

En el reparto han incluido unos 1.500 kilos de diferentes frutas que ya se encontraban "algo deterioradas" y que les ha cedido gratuitamente un mayorista del sector de Toro (Zamora).

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Igualmente, han encontrado la solidaridad de un agricultor de Morerurela de Tábara (Zamora) que les ha regalado forraje, del que únicamente han tenido que abonar el transporte.

A todo ello, han sumado la adquisición por parte del coto de unos 500 kilos de trigo, otros tantos de cebada y una cantidad similar de maíz trasladados en sacos hasta los distintos puntos en los que se ha dejado para que la coma la fauna.

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La comida la han depositado en zonas cercanas a unos bebederos con los que ya contaban en el coto y que les fueron cedidos por Tragsa y la Junta de Castilla y León.

José Picón ha agradecido los apoyos, ha asegurado que "colaborando se llega a buen puerto siempre" y resaltado además la importancia de que la gente esté unida, como ha ocurrido este sábado, donde una treintena de personas del cerca de un centenar que integran el coto han echado una mano.

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Y todo para amortiguar los daños de un desastre como el incendio que ha arrasado unas 11.000 hectáreas, en gran parte situada en el parque natural Arribes del Duero, perteneciente a la reserva de la biosfera transfronteriza Meseta Ibérica. EFE

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(foto)