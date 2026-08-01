Aagesen reclama un pacto de Estado ante la emergencia climática y combatir bulos en redes

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Villafranca del Bierzo (León), 1 ago (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reclamado este sábado un pacto de Estado frente a la emergencia climática y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad "de los cargos públicos y de todos en general" contra los bulos en redes que la niegan.

La ministra, que ha visitado en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo el puesto de mando avanzado del incendio forestal de Veguellina (León), ha destacado la unión entre instituciones y administraciones para combatir los fuegos con el fin de obtener "los mejores resultados en un contexto extraordinariamente complejo".

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Ha apelado a que esa colaboración "se plasme en un pacto de Estado contra la emergencia climática", ha declarado a los periodistas.

Tras referirse a un reciente informe científico que apunta al cambio climático como responsable del aumento en un 20 por ciento de las causas meteorológicas que pueden provocar incendios forestales, la vicepresidenta ha insistido en un "pacto-país", incluida la sociedad civil, "para anticiparnos con la prevención, actuar durante la emergencia y después con la recuperación".

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Ha comprobado sobre el terreno la evolución y consecuencias del fuego iniciado este pasado miércoles en Veguellina, declarado de Nivel 2 en el IGR de Castilla y León, que ha arrasado ya cerca de 1.350 hectáreas y mantiene evacuados a tres núcleos de población aunque ya se encuentra estabilizado.

Aagesen ha estado acompañada de la vicepresidenta segunda de Castilla y León, Isabel Blanco; de la secretaria general de Protección Civil del Gobierno de España, Virginia Barcones; y del delegado en esta comunidad autónoma, Nicanor Sen.

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La vicepresidenta y ministra ha pedido "máxima precaución" y recordado que, en lo que va de verano, han ardido en España 186.000 hectáreas en 38 grandes incendios forestales, y que aún se mantienen activos cerca de una decena de los cuales varios se encuentran en Castilla y León: Burgohondo (Ávila), Fermoselle (Zamora) y Veguellina (León) entre los más relevantes.

La temporada de incendios "es extraordinariamente complicada, muy compleja y agravada por el cambio climático que hace que se intensifiquen y aceleren", ha reflexionado antes de realizar un llamamiento "a la responsabilidad de los cargos públicos pero en general de todos para evitar que los bulos se difundan en las redes".

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Esa situación, a su juicio, "provoca desafección en la población y desinformación ante una emergencia", por lo que ha pedido a la ciudadanía que atienda "a la información rigurosa y hacer caso a las autoridades, responsables y profesionales de emergencia".

Por último, ha agradecido la colaboración de todos los medios de extinción y emergencias procedentes de países de dentro y fuera de la UE y de los gobiernos de España y de Castilla y León, especialmente a la UME, Guardia Civil y Protección Civil.

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"Lo más importante es la protección de las personas, de sus vidas, de los municipios y afrontar estos incendios que cada vez son más complicados y complejos en los distintos territorios", ha afirmado antes de expresar su intención de visitar La Leitosa, una explotación minera de época romana afectada gravemente por el fuego, "un espacio natural emblemático y simbólico", ha apostillado.

Aagesen, antes de finalizar, ha recordado que el Gobierno destinará ayudas para financiar en un 50 por ciento el coste de la reconstrucción hidrológica forestal afectada por los incendios. EFE

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(foto)