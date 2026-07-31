Ya han vuelto a Marruecos 48.300 migrantes que llegaron a Ceuta

Madrid, 31 jul (EFE).- A las seis de esta tarde ya habían retornado a Marruecos 48.300 migrantes de los 50.000 que entraron de forma irregular a Ceuta en las últimas horas, según han indicado fuentes del Ministerio del Interior. EFE

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 57 las personas muertas en el mar Se elevan a 57 los migrantes fallecidos cuando intentaban entrar a Ceuta y el Gobierno estima que 60.000 personas han cruzado a Ceuta en las últimas 24 horas

Sole y Rudy se mudaron al campo para restaurar una casa abandonada y rescatar animales que no tenían otra oportunidad: “Buscábamos espacio y tranquilidad” Tras vender su vivienda en Madrid, la pareja se instaló en la montaña asturiana para crear un taller artesanal de vidrio y un refugio para animales

Por qué miles de migrantes cruzaron de golpe hacia Ceuta y Melilla y qué consecuencias puede tener para España El ingreso de unos 50 mil marroquíes en apenas 48 horas desató una crisis política, social y diplomática que volvió a poner bajo presión al Gobierno de Pedro Sánchez y reabrió el debate sobre la política migratoria europea

Italia cumple su amenaza y suspende el acuerdo Schengen con España: cierra fronteras marítimas y aéreas por la crisis de Ceuta Pedro Sánchez ha recordado que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia entre 2021 y 2026 duplican las de España