Vuelven a casa los vecinos de los dos últimos pueblos desalojados del incendio de Zamora

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Zamora, 31 jul (EFE).- Los vecinos de los dos últimos pueblos que permanecían desalojados por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) han comenzado esta tarde a regresar a sus casas de Mámoles y Pinilla de Fermoselle, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

De esta forma, la situación por el fuego, que provocó el pasado miércoles el desalojo de catorce poblaciones y el confinamiento de otras dos, con unos mil vecinos evacuados y unos 1.500 confinados, vuelve a la normalidad.

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También se han reabierto este viernes por la tarde las tres carreteras de la zona que permanecían cortadas por el incendio, después de que por la mañana se hubieran realojado el resto de poblaciones y se hubiera recuperado el tráfico en el resto de vías de la zona. EFE

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