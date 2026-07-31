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Vox ordena retirar ayudas a las ONG que "colaboren con la invasión migratoria" en Ceuta en las CCAA donde gobierna

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Los vicepresidentes de Vox en los gobiernos de Castilla y León, Andalucía, Aragón y Extremadura han anunciado este viernes, de forma coordinada, la retirada o suspensión de las ayudas públicas a las ONG que, a su juicio, "colaboren con la invasión migratoria" en Ceuta, al considerar que favorecen el "efecto llamada" y la entrada irregular de inmigrantes en la ciudad autónoma.

El partido de Santiago Abascal ha explicado que sus dirigentes autonómicos revisarán los convenios en vigor, las subvenciones y cualquier otra fórmula de financiación pública, directa o indirecta, con el objetivo de "identificar y paralizar cualquier partida" que pueda beneficiar a las entidades que, según denuncia, participan o dan cobertura a la entrada masiva de inmigrantes.

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Las cuatro comunidades, donde el partido gobierna en coalición con el PP, justifican esta decisión por motivos de "seguridad nacional, defensa de la soberanía y de la integridad territorial de España", al tiempo que apelan al cumplimiento de los respectivos pactos de gobierno suscritos con los 'populares'.

Asimismo, los dirigentes de Vox han coincidido en reclamar que los recursos públicos se destinen a proteger a los ciudadanos de Ceuta y han cargado contra la actuación del Gobierno central ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

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CASTILLA Y LEÓN Y EXTREMADURA APELAN AL PACTO DE GOBIERNO

En Castilla y León, el vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, ha ratificado que el Ejecutivo autonómico eliminará las subvenciones a las ONG que, a su juicio, colaboren "con las mafias del tráfico de personas y por el efecto llamada de Sánchez", una medida que, según ha recordado, figura en el pacto de gobierno entre PP y Vox.

En términos similares se ha pronunciado el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, quien ha anunciado que el Ejecutivo extremeño suprimirá "cualquier financiación autonómica" a las organizaciones que, a su juicio, colaboren con la crisis migratoria en Ceuta. Ambos dirigentes han difundido sus anuncios a través de la red social X y han concluido sus mensajes reclamando "deportaciones masivas ya".

ANDALUCÍA Y ARAGÓN REVISARÁN LAS AYUDAS A LAS ONG

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado la revisión de todos los acuerdos en vigor y procedimientos en curso para impedir que "ni un solo euro" de fondos autonómicos beneficie a quienes, según sostiene, promueven la "invasión migratoria".

En esta misma línea, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, también ha ordenado la suspensión "urgente e inmediata" de todas las ayudas dependientes de su departamento con ese mismo fin.

Ambos dirigentes han defendido que la prioridad debe ser proteger a los ciudadanos de Ceuta, a quienes consideran "las auténticas víctimas" de esta situación, y han sostenido que quienes participaron en la entrada masiva de inmigrantes "no pueden ser considerados ni refugiados ni desamparados inmigrantes", al entender que se trata de una acción coordinada frente a la que el Gobierno de España no ha respondido de forma adecuada.

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EuropaPress

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