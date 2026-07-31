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Vox asegura desde Ceuta que "no cabe nadie más" en España y denuncia una "invasión" de "hombres en edad militar"

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La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha asegurado este viernes en Ceuta que en España "no cabe absolutamente nadie más" y que se encuentra "ante una verdadera invasión", reclamando a su vez el cierre de la frontera, más medios para el Ejército y la expulsión de los miles de inmigrantes ilegales que han entrado en la Ciudad Autónoma en los últimos días.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios tras la visita a Ceuta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha calificado al Ejecutivo de ser "traidor y corrupto", y ha asegurado que "está promocionando estas hordas de inmigrantes ilegales". Frente a ello, ha trasladado un mensaje de apoyo a los ceutíes esgrimiendo que "hay un pueblo español que está con ellos".

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"Es momento de lanzar un mensaje muy importante al mundo entero. Y es que en España no cabe absolutamente nadie más", ha esgrimido, contraponiendo las política de Vox a "los mensajes del PP y del PSOE" y sus "políticas de fronteras abiertas": "Frente a las políticas que les ponen una alfombra roja a estos invasores (...) en Vox vamos a defender y estamos defendiendo la prioridad nacional".

También ha avisado "alto y claro" que la entrada de migrantes es "una verdadera invasión" con "hordas de inmigrantes ilegales, hombres en edad militar que se han dispuesto a entrar con total impunidad en nuestro país", y que por ello su formación está "junto a los miles de ceutíes que tienen miedo y que tienen muchísima incertidumbre ante todo lo que está ocurriendo".

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Tras exigir al Gobierno el "cierre de la frontera" y acusar a Sánchez de "haber "reforzado el papel de las mafias, de los delincuentes y de los criminales en España", ha augurado que "llegará el momento de las deportaciones masivas" porque, "igual que han entrado, van a salir".

La portavoz nacional ha concluido defendiendo que "es momento de alzar la voz, es momento de ser valientes" y ha recordado que el partido dirigido por Santiago Abascal "lleva años denunciando que esto iba a ocurrir" y presentando propuestas "en el Congreso de los Diputados y en las asambleas legislativas autonómicas".

LA CULPA TAMBIÉN ES DE JUAN VIVAS

Por su parte, el presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha atribuido la situación que vive la ciudad al Gobierno de Sánchez, a su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al presidente de Ceuta, Juan Vivas, por "la sumisión que ha mostrado durante todos estos años" a las políticas "suicidas" de en materia de inmigración y de las relaciones con Marruecos del presidente del Gobierno.

Redondo ha sostenido además que "esto era la crónica de una muerte anunciada", una situación que, según ha dicho, "venía anunciando Vox desde hace ya muchísimo tiempo a nivel nacional".

"Nosotros hemos señalado el problema que teníamos en los espigones, hemos mostrado la solución, hemos señalado a los culpables, hemos señalado la estrategia de Marruecos, siempre hemos encontrado la respuesta negativa, incluso la mofa tanto de socialistas como del Partido Popular aquí en Ceuta. Por desgracia, teníamos razón. Ha pasado lo que se preveía que podía pasar y ahora tenemos que ver qué solución le damos", ha zanjado.

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