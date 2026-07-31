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Unas 49.000 personas han entrado en Ceuta según los cálculos de las fuerzas de seguridad

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Madrid, 31 jul (EFE).- Unas 49.000 personas han entrado en Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, según los primeros cálculos que manejan las fuerzas de seguridad.

Esa es la estimación que se ha hecho de forma provisional, ya que fuentes del Gobierno han señalado a EFE que, por el momento, no hay cifra oficial.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación que se vive en la ciudad autónoma después de que miles de personas hayan llegado a ella a nado o por el espigón que le separa de Marruecos. EFE

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