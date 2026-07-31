Una muestra recuerda el quinto centenario de la estancia de Carlos V en Granada

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Granada, 31 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Granada ha blindado este viernes la financiación para impulsar, junto a la Universidad, una muestra ideada para destacar el legado de la estancia hace cinco siglos de Carlos V en esta capital andaluza.

Lo ha hecho aprobando en la Junta de Gobierno Local un convenio que refuerza la programación cultural de la ciudad en el marco de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

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El Ayuntamiento ha aprobado un convenio de colaboración con la Universidad de Granada para organizar, producir y desarrollar la exposición 'Granada: capital imperial', una de las principales iniciativas conmemorativas del V Centenario de la estancia en Granada del emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal.

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha celebrado este nuevo paso para construir una programación cultural "ambiciosa, de calidad y con una clara vocación de proyección nacional e internacional".

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La exposición sobre Carlos V e Isabel de Portugal reivindica el patrimonio histórico y el legado de Granada, tendrá como sede el Hospital Real y estará comisariada de manera conjunta por los catedráticos Rafael López Guzmán y Francisco Sánchez Montes.

La muestra se enmarca en los actos conmemorativos del quinto centenario de la estancia de Carlos V e Isabel de Portugal en Granada y ofrecerá una visión del papel que desempeñó la ciudad durante uno de los periodos más relevantes de la historia de España y de Europa.

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"Esta exposición va a permitir redescubrir un episodio decisivo de nuestra historia y reforzar el conocimiento del extraordinario legado patrimonial de Granada", ha destacado Saavedra.

El Ayuntamiento también ha reservado fondos para un convenio con Emasagra y la Fundación AguaGranada que garantiza la celebración de la 32 edición del Festival Jóvenes Realizadores, que tendrá lugar del 18 al 24 de octubre.

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El convenio contempla una aportación municipal de 45.000 euros para el desarrollo del encuentro, que afronta esta edición reforzado tras convertirse este año en certamen calificador para los Premios Goya.

Saavedra ha adelantado que esta edición contará entre sus invitados con la directora Celia Rico, que recibirá el Premio Especial del Festival, y con el cineasta granadino Ian de la Rosa, quienes protagonizarán distintas actividades formativas y encuentros con el público. EFE

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