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Un fuego con peligro amenaza San Tirso, en León, donde hay otros 4 incendios activos

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Ponferrada (León), 31 jul (EFE).- La presión de los incendios forestales sobre la comarca del Bierzo y la provincia leonesa sigue creciendo con cinco fuegos activos a las 15.20 horas con el que se ha declarado este viernes en San Tirso, en Vega de Valcarce, de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y que mantiene cortados algunos carriles de la A-6.

La Junta de Castilla y León ha acordado elevar el nivel de riesgo de ese fuego al considerar que puede provocar leves restricciones para la población o una ligera afectación a infraestructuras, aunque por el momento no se han comunicado desalojos.

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El fuego se inició a las 14.55 horas y permanece activo, mientras las causas de su origen continúan bajo investigación.

Desde el primer momento se movilizó un operativo integrado por seis medios de extinción terrestres y aéreos, que continúan trabajando para contener las llamas y evitar que el incendio gane intensidad.

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Este nuevo incendio se suma al de Veguellina, en Villafranca del Bierzo, que sigue en nivel dos, el máximo, y que ha obligado a evacuar varias localidades; mientras que el de Valdelaloba, en Toreno, ha mejorado en las últimas horas y ha sido rebajado a IGR 1.

Además de esos tres fuegos de mayor riesgo, hay otro activo en Moreda, también el Bierzo, que lleva desde el 29 de julio; y otro más en La Utrera, en la zona del Órbigo, desde el 28 de julio.

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mig/mr/icn

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