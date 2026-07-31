Tolón destaca la gravedad de la situación en Ceuta, que quiere conocer "en primera persona" el presidente del Gobierno

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La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha calificado como "efectivamente grave" la situación que se está viviendo en Ceuta por la llegada masiva de inmigrantes marroquíes y ha subrayado que "es una situación que hay que solucionar" y que quiere conocer "en primera persona" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy viaja a la ciudad autónoma.

Tolón se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas este viernes en Santander sobre la tardía reacción del Gobierno ante los hechos que se están produciendo en Ceuta y si el Ejecutivo está esperando alguna reacción por parte de Marruecos.

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La ministra ha destacado que el Gobierno de España está respondiendo a través de varios frentes, con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, realizando "labores diplomáticas". "El Gobierno de España, encabezado no solamente por el ministro de Asuntos Exteriores, que está haciendo, como no puede ser de otra forma, labores diplomáticas", ha explicado Tolón.

Además, ha recordado que hoy no solo estará en Ceuta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaka, sino que Pedro Sánchez ha querido desplazarse personalmente a la ciudad.

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"Hoy va a estar en Ceuta no solamente el ministro del Interior, sino el presidente del Gobierno. Ha querido estar en primera persona para ver la situación tan grave", ha manifestado la ministra.

Cuando se le ha preguntado sobre si la seguridad está comprometida en estos momentos en Ceuta, Tolón ha sido cautelosa. "No le puedo decir más. Seguramente que en unas horas salga el ministro de Interior contando lo que usted pregunta", ha respondido.

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La titular de Educación se ha pronunciado así en declaraciones a los medios antes de clausurar el curso 'Sexo, género y poder. Tendencias, identidades y patrones erótico-sexuales y vitales en las sociedades del siglo XXI' organizado por el CIS y que se ha celebrado esta semana en el Palacio de la Magdalena.