Save the Children pide asegurar la protección de unos 7.000 menores llegados a Ceuta

Ceuta, 31 jul (EFE).- La organización Save the Children ha defendido este viernes que la prioridad en la presión migratoria en Ceuta debe ser garantizar que ningún niño o adolescente, de los 7.000 que, según la asociación, han entrado en la ciudad, quede sin protección, alojamiento adecuado, atención especializada o apoyo psicosocial.
La organización ha señalado que la respuesta a esta situación debe centrarse en la protección de la infancia, asegurando que todos los niños y adolescentes y las familias sean identificados cuanto antes y derivados de forma rápida a los recursos de protección.
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En paralelo, ha considerado prioritario habilitar nuevos espacios de acogida y agilizar los traslados a otras comunidades autónomas para que Ceuta pueda recuperar la plena capacidad de su sistema de protección.
"Cuando aumenta la llegada de niños y niñas, la prioridad debe ser protegerles. Ningún niño o niña puede pasar una sola noche sin un lugar seguro donde dormir, sin atención especializada o sin que se evalúe su situación y sus necesidades de protección", ha declarado la especialista de migraciones en Save the Children, Jennifer Zuppiroli.
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La organización ha alertado de que el incremento de miles de llegadas vuelve a poner bajo presión el sistema de protección de Ceuta, cuya capacidad de acogida es limitada al encontrarse ya reconocida como territorio en situación de contingencia migratoria.
Por ello, ha considerado imprescindible que exista una respuesta coordinada entre el Gobierno, la ciudad autónoma y las Comunidades para garantizar un apoyo extraordinario que permita una atención adecuada desde el primer momento.
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Save the Children ha subrayado que es fundamental asegurar el correcto reconocimiento de la minoría de edad, identificar de forma temprana las situaciones de mayor vulnerabilidad, como posibles situaciones de separaciones familiares, infancia víctima de trata, menores que puedan necesitar protección internacional o con necesidades específicas de apoyo para asegurar que reciben la atención que precisan. EFE
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