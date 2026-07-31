Reabierta la A-6 en León tras cerrarse al tráfico por un incendio en San Tirso

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(Actualiza con la reapertura de la autovía A-6)

Valladolid, 31 jul (EFE).- La autovía A-6 se ha reabierto al tráfico, a través de un bypass entre los kilómetros 422 y 428, a la altura de Vega de Valcarce, en la provincia de León, después de que se cortara la circulación para facilitar las labores de extinción de un incendio declarado en San Tirso, ha informado la Subdelegación del Gobierno en León.

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El incendio tiene Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, en una escala ascendente de cero a dos, por considerar el Gobierno de Castilla y León que puede provocar leves restricciones para la población o una ligera afección a infraestructuras.

Para facilitar el acceso de los medios de extinción, se había cortado la A-6 en sentido A Coruña y se habían habilitado desvíos para camiones y turismos, en el kilómetro 400 de la A-6 para continuar por la N-120; y para los turismos en el kilómetro 419 para continuar por la N-6.

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Sin embargo, pasadas las seis de la tarde, la Subdelegación del Gobierno ha informado de la reapertura al tráfico de la A-6 en Vega de Valcarce, puntos kilométricos 422 a 428, aunque se debe circular con precaución por la zona, según advierte la DGT en su página web.EFE