Núñez Feijóo se desplazará este sábado a Ceuta para analizar la crisis migratoria

Guardar

Madrid, 31 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará este sábado a Ceuta para conocer de primera mano la situación en esta ciudad autónoma tras la llegada de miles de migrantes, según han informado fuentes del PP.

Una vez allí, Feijóo expresará su opinión sobre lo sucedido en las últimas horas en las ciudades de Ceuta y Melilla, hechos que los populares califican como una "invasión" del territorio español.

PUBLICIDAD

El dirigente popular ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe para defender la seguridad nacional, la integridad territorial y la convivencia, y ha acusado al Ejecutivo de reaccionar con "debilidad" ante la crisis en Ceuta y Melilla.

Tras la comparecencia de Sánchez en Ceuta, Feijóo ha opinado que Pedro Sánchez "no está a la altura" de la crisis que vive Ceuta: "Un territorio español está siendo ocupado", ha dicho.

PUBLICIDAD

En un comunicado remitido a los medios, resalta además que no se trata solo de un problema migratorio, sino de una "crisis de soberanía" .EFE