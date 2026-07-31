Maíllo (IU) critica el indulto parcial del Gobierno a "una corrupta por sentencia judicial" como Laura Borràs

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha manifestado su rechazo al indulto parcial concedido esta semana por el Consejo de Ministros a la expresidenta del Parlamento de Cataluña y de Junts Laura Borràs, a quien ha definido como "corrupta por sentencia judicial".

Así se ha pronunciado el también portavoz de la coalición Por Andalucía en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre dicho indulto concedido esta semana por el Gobierno, que el mismo martes también otorgó esa medida de gracia al exalcalde socialista de Linares (Jaén) Juan Fernández.

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Maíllo ha querido dejar claro que desde IU no comparten esos indultos, "sobre todo el de Laura Borràs, porque la corrupción no tiene adjetivos".

"Por tanto, nosotros no aceptamos que haya indultos por corrupción", ha aseverado antes de apostillar que la expresidenta del Parlamento catalán es "una corrupta por sentencia judicial".

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En ese punto, ha indicado también que en IU no comparten el "señuelo" de que con este indulto se "normaliza" la situación política en Cataluña, porque "la señora Borràs ya es irrelevante en términos políticos en Cataluña, y no fue condenada por hechos paralelos al proceso" independentista, "sino por ser una corrupta", ha remarcado.

De esta manera, Maíllo ha enfatizado que Izquierda Unida "no comparte los indultos por corrupción". "Lo hemos mantenido siempre y lo vamos a mantener sin ninguna excepcionalidad", ha zanjado.

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