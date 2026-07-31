Maíllo afea a Marruecos "dejación de funciones" de vigilancia en frontera: "Le importa un bledo la vida" de sus vecinos

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha acusado este viernes al Reino de Marruecos de "dejación de funciones" de vigilancia en su frontera con la ciudad autónoma española de Ceuta, y ha denunciado que "le importa un bledo la vida" de sus propios ciudadanos.

El también portavoz de la coalición 'Por Andalucía' se ha pronunciado así en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha querido hacer "una reflexión" y trasladar el "posicionamiento" de IU ante "la emergencia migratoria que se ha producido en Ceuta", con la llegada de decenas de miles de marroquíes en las últimas horas.

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Maíllo ha sostenido que esta situación "tiene su origen en la sentencia del Tribunal Supremo de España del 29 de junio que estableció que no se podía hacer devolución de frontera si el acceso a Ceuta iba por mar", una sentencia de la que supone que habrán estado pendientes los gobiernos de Marruecos, Estados Unidos e Israel, que "le tienen muchas ganas a España ante las posiciones que ha tenido con el genocidio de Gaza" y "la guerra de Irán", con el "no uso de las bases militares en España", ha agregado.

"Ante eso quieren cobrársela, y es evidente que el Gobierno de Marruecos es el principal responsable de una dejación de funciones donde conscientemente ha dejado de vigilar en la frontera", ha manifestado Maíllo antes de apostillar que "nada es casual en las acciones de Marruecos".

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El dirigente de IU ha llamado la atención acerca de que "ya son en torno a 40.000 las personas que han entrado" a Ceuta desde Marruecos, y "19 las personas que han fallecido en el mar", y ha llamado a conocer "cuántos" de ellos son adultos y cuántos menores de edad.

MENORES MIGRANTES

En ese punto, ha valorado como "muy razonable" la posición que al respecto mantiene el Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP), y ha defendido que "debe ser entendida y respondida de manera solidaria, como siempre lo ha hecho el Gobierno de España, pero también" por parte de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, porque son ellas "las que tienen suficientes recursos para la atención a los menores migrantes en sus territorios", ha agregado.

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En esa línea, Maíllo ha dicho que los gobiernos autonómicos "no pueden" alegar como "excusa" la "falta de recursos, porque los tienen, y lo que tienen que hacer es utilizarlos y no plegarse en la estrategia de la derecha, la extrema derecha, de Israel, de Estados Unidos", ha agregado.

El líder de IU ha defendido que "lo que hace falta" ahora mismo es "un apoyo institucional y la respuesta solidaria del Gobierno de Ceuta al de España, y también al Gobierno de Andalucía", desde la premisa de que "la frontera de Marruecos es una frontera natural vía marítima y, por lo tanto, es una cuestión de Estado en la que no se puede establecer como algo ajeno a los intereses de Andalucía".

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De igual modo, ha trasladado su "solidaridad con las fuerzas de seguridad del Estado, que necesitan recursos y apoyo para normalizar cuanto antes esta situación", así como "un llamamiento a la responsabilidad del trato a los menores no acompañados, que tienen que ser tratados en su justa medida y, por supuesto", cumpliendo la ley "a la hora de preservar sus derechos y el respeto de los procedimientos que contempla la propia normativa española", ha abundado.

Maíllo también ha condenado "la creación de brigadas" como las que se han visto "en las calles de Ceuta, de extrema derecha golpeando a todas aquellas personas jóvenes de aspecto o que pudieran ser consideradas de origen marroquí, golpeándolas físicamente", ha denunciado.

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También ha llamado la atención acerca de que "Marruecos es un fiel aliado de Estados Unidos e Israel, y la declaración" del presidente estadounidense, Donald Trump, "haciendo referencia al Gobierno de España como causante de esta crisis, nos debe poner en alerta de cuáles son las intenciones que trascienden al propio Marruecos, y que evidentemente tiene mucho que ver con las posiciones que ha tenido España en los diferentes conflictos que ha habido en el mundo en estos últimos meses", ha advertido.

A preguntas de los periodistas, Maíllo ha acusado al Gobierno de Marruecos de ser "responsable de bajar los brazos en la frontera, y dejar pasar a miles de jóvenes sin tener en cuenta que estaban jugándose la vida, y casi 20 de ellos, si no más, pueden haber muerto", y ha considerado que eso denota que "a Marruecos le importa un bledo la vida de sus propios ciudadanos".

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"Es un Estado autocrático del que no hay que perder la vista el foco de su responsabilidad", ha añadido antes de incidir en defender que "en estos momentos lo que hay que hacer es ser solidario con el Gobierno de Ceuta y con el de España, para que normalicen cuanto antes la situación".

En ese punto, ha tachado de "antipatriótica" la actitud que, en su opinión, están teniendo el PP y Vox en este asunto, que también es, a su juicio, "de connivencia con Marruecos".

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"EMERGENCIA MIGRATORIA"

A la pregunta de si considera que lo que se está dando en Ceuta es "una emergencia nacional", el líder de IU ha respondido que la considera "una emergencia migratoria", y en todo caso ha opinado que "lo importante es que los recursos que ha reclamado el Gobierno de Ceuta se atiendan y, por tanto, de facto, se aborde esta crisis con la coordinación de los gobiernos, con la atención y solidaridad para que desarrollen quienes tienen que hacerlo el mejor trabajo posible", y para atender a las personas que han cruzado las fronteras con la "dignidad" debida, ha continuado.

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Finalmente, Maíllo ha sostenido que se evidencia "un fracaso claro del Gobierno de Marruecos de Mohammed VI y de todos los que le apoyan", ante "una sociedad y una juventud marroquí que está deseando irse del país porque no tienen esperanza", y ha criticado que mientras por parte del gobierno marroquí "están dedicándose a hacer grandes obras de infraestructura para los mundiales de 2030" de fútbol, están "abandonando la sanidad, la educación y a sus jóvenes con un nivel de paro que supera en muchas regiones el 50%", según ha puesto de relieve.