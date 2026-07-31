Los vecinos evacuados del incendio de Vall d'Uixó, menos Artana y Eslida, pueden volver ya

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La Vall d'Uixó (Castellón), 31 jul (EFE).- Todos los vecinos que quedaban evacuados del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), menos los de Artana y Eslida, pueden regresar ya a sus casas, después de que se haya levantado esa restricción para Aín, Alcudia de Veo, las pedanías de Tales y Artesa y las urbanizaciones de Betxí.

Así lo han explicado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el conseller de Emergencias de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

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El incendio, de cuyo inicio se cumple siete días, sigue sin ser estabilizado y la próxima reunión del Cecopi tendrá lugar a las cinco de esta tarde. EFE

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