Los comerciantes de Ceuta piden seguridad, ayudas y un plan de contingencia por el cierre

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Ceuta, 31 jul (EFE).- La Cámara de Comercio de Ceuta ha reclamado este viernes tener "seguridad" para poder recuperar la normalidad comercial ante el cierre de los negocios por la entrada masiva de migrantes, por lo que ha pedido ayudas urgentes y un plan de contingencia para la ciudad.

En un comunicado, el pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta ha indicado que se ha reunido en sesión extraordinaria para analizar la "grave situación" que atraviesa la ciudad y sus consecuencias para las empresas, la ciudadanía y la imagen exterior de la ciudad autónoma.

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La Cámara advierte de que las empresas y los ciudadanos no pueden convertirse en "rehenes de una situación que no han provocado, ya que Ceuta es una ciudad española y corresponde al Estado garantizar la seguridad y los servicios en las mismas condiciones que en el resto del territorio nacional".

El pleno solicita al Gobierno que habilite con urgencia mecanismos de apoyo y compensación para los autónomos y las empresas del turismo, el comercio, la hostelería y los demás sectores afectados.

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"Las consecuencias económicas de esta crisis no se limitan a los días en los que se ha alterado la actividad, sino que pueden prolongarse durante toda la campaña de verano como consecuencia de la pérdida de visitantes, la cancelación de reservas, la reducción del consumo y el deterioro de la imagen de Ceuta como destino", ha advertido.

Finalmente, la Cámara reclama una línea específica de ayudas para las empresas perjudicadas por la suspensión de las fiestas patronales y para los feriantes que ya se habían desplazado a Ceuta, asumiendo gastos y compromisos económicos para desarrollar su actividad en la ciudad.

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La Cámara solicita también un plan de contingencia específico para Ceuta con "protocolos claros, medios suficientes y mecanismos de coordinación que permitan responder con eficacia y evitar que la ciudad vuelva a encontrarse ante una situación semejante". EFE