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Levantan dos confinamientos y los desalojos de 12 de los 14 pueblos del incendio de Zamora

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Zamora, 31 jul (EFE).- El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha acordado levantar a lo largo de la mañana de este viernes los confinamientos de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los catorce pueblos que fueron evacuados el pasado miércoles por el fuego.

Únicamente se mantendrán vigentes las evacuaciones de Pinilla de Fermoselle y de Mámones, donde la orografía del terreno no permite el trabajo eficaz de los medios terrestres y eso impide por el momento la vuelta a casa de sus habitantes, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

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La situación del incendio, que ha quemado unas 11.000 hectáreas en un perímetro de unos 75 kilómetros, es este viernes "favorable" tanto en lo referente a las tareas de extinción como en las implicaciones que el incendio ha tenido sobre la población de la zona afectada, en el entorno del parque natural Arribes del Duero.

También está previsto que a lo largo de la jornada de este viernes se restablezca la circulación en las carreteras de la zona, salvo la que comunica Fermoselle con la localidad salmantina de Trabanca y las de acceso a las localidades de Pinilla de Fermoselle y Mámones, que por el momento seguirán cortadas, según dichas fuentes.

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El regreso de los vecinos de la mayor parte de las poblaciones evacuadas a sus casas tras dos noches evacuados habrá que el pabellón deportivo de Bermillo de Sayago, que ha sido el principal centro de atención de los desalojados y por el que han pasado hasta 350 personas del millar de evacuados, disminuya su ocupación de forma progresiva.

Desde el inicio de este incendio sobre la una de la tarde del pasado miércoles día 29, al parecer por una negligencia, han trabajado en el operativo de extinción 14 técnicos, 37 agentes medioambientales, 23 cuadrillas terrestres, doce cuadrillas helitransportadas, catorce autobombas, nueve retenes de maquinaria y 16 medios aéreos de la Junta de Castilla y León y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

También se han incorporado la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora y convoyes procedentes de Andalucía, Cantabria, Galicia, Extremadura, así como de las provincias de Valladolid, Segovia y Salamanca, además de medios de Serbia, Bosnia y Turquía. EFE

aff/grg/crf

(foto)

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