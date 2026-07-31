Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Largas colas de migrantes a la entrada de supermercados en Ceuta

Imagen PMF3ZLIUCVD4VLXIXYCMEOEUAQ
Guardar

Largas colas de migrantes se han formado en la mañana de este viernes a la entrada de distintos supermercados de Ceuta a la espera de que abrieran, lo que ha llegado a provocar en alguna ocasión la intervención policial ante la afluencia de personas.

De hecho, la Policía ha tenido que dispersar la concentración de éstos a las puertas de un conocido supermercado de la ciudad y después ordenarlos en fila ante la puerta para evitar altercados.

PUBLICIDAD

En el Paseo Marítimo de la ciudad autónoma se ha presenciado una gran multitud de personas que entraron desde Marruecos en las últimas horas, según ha podido comprobar Europa Press, que han ido deambulando y durmiendo en las calles e, incluso, refrescándose en fuentes del municipio.

También algunos vecinos han exclamado gritos de insultos hacia los inmigrantes desde sus balcones.

En cuanto a las cafeterías, son pocas las que han decidido abrir, mientras la ciudadanía de Ceuta se encuentra en sus lugares de trabajo o en sus casas.

PUBLICIDAD

Además, la Policía Nacional y la Policía Local se encuentran desplegados por el centro de Ceuta desde primera hora de la mañana para desalojar a los inmigrantes de la zona antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está vallando las calles por las que va a pasar.

Está previsto que hoy se celebre una manifestación ciudadana a las puertas del Palacio Autonómico coincidiendo con la llegada de Sánchez, a las 11.45 horas.

Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.

El Ejército ha colocado sus tanques en la puerta de acceso a Ceuta desde el espigón para impedir que se dispersen y redirigir a los inmigrantes hacia el Polígono del Tarajal, una zona repleta de naves.

El flujo de entradas no se ha cortado a primera hora de este viernes, pero esta noche también han sido muchos los inmigrantes que han regresado al Tarajal para volver a Marruecos por su propio pie.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Días después del contundente mensaje del programa pidiendo frenar el odio en redes, Martín Escolar responde con serenidad y fuerza

El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”

El envejecimiento, el sedentarismo, una alimentación deficiente o determinadas alteraciones hormonales también pueden influir en el estado de los huesos

Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Conducir por caminos de tierra, zonas de obra o áreas con alta contaminación ambiental puede dejar los filtros del coche inutilizables mucho antes de que el cuentakilómetros indique que toca revisión

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos

La llegada masiva de migrantes a Ceuta se gestó en redes sociales: grupos de Facebook compartían información para cruzar a nado

El despliegue militar y las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta en 2021: cientos de soldados y un cambio en las relaciones con Marruecos

La crisis migratoria de Ceuta: las fotos del cruce masivo de la frontera con Marruecos

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

¿Puede existir un mundo sin dinero efectivo? En 2046 los españoles pagarán en digital

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic