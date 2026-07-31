Largas colas de migrantes a la entrada de supermercados en Ceuta

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Largas colas de migrantes se han formado en la mañana de este viernes a la entrada de distintos supermercados de Ceuta a la espera de que abrieran, lo que ha llegado a provocar en alguna ocasión la intervención policial ante la afluencia de personas.

De hecho, la Policía ha tenido que dispersar la concentración de éstos a las puertas de un conocido supermercado de la ciudad y después ordenarlos en fila ante la puerta para evitar altercados.

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En el Paseo Marítimo de la ciudad autónoma se ha presenciado una gran multitud de personas que entraron desde Marruecos en las últimas horas, según ha podido comprobar Europa Press, que han ido deambulando y durmiendo en las calles e, incluso, refrescándose en fuentes del municipio.

También algunos vecinos han exclamado gritos de insultos hacia los inmigrantes desde sus balcones.

En cuanto a las cafeterías, son pocas las que han decidido abrir, mientras la ciudadanía de Ceuta se encuentra en sus lugares de trabajo o en sus casas.

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Además, la Policía Nacional y la Policía Local se encuentran desplegados por el centro de Ceuta desde primera hora de la mañana para desalojar a los inmigrantes de la zona antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está vallando las calles por las que va a pasar.

Está previsto que hoy se celebre una manifestación ciudadana a las puertas del Palacio Autonómico coincidiendo con la llegada de Sánchez, a las 11.45 horas.

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Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.

El Ejército ha colocado sus tanques en la puerta de acceso a Ceuta desde el espigón para impedir que se dispersen y redirigir a los inmigrantes hacia el Polígono del Tarajal, una zona repleta de naves.

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El flujo de entradas no se ha cortado a primera hora de este viernes, pero esta noche también han sido muchos los inmigrantes que han regresado al Tarajal para volver a Marruecos por su propio pie.