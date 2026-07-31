La reapertura de la frontera de Melilla, aún sin fecha, depende de cuestiones de seguridad

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Melilla, 31 jul (EFE).- El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla y que fue cerrado la noche de este jueves por la presión migratoria sobre la ciudad autónoma, aún no tiene fecha para su reapertura, que se llevará a cabo cuando se pueda garantizar la seguridad en el tránsito.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado en rueda de prensa de que la reapertura “depende de cuestiones meramente vinculadas a la seguridad”, en concreto a que el perímetro fronterizo “pueda estar completamente despejado” para no poner en riesgo a los usuarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las fuerzas marroquíes.

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Esta cuestión ha estado sobre la mesa en una reunión de coordinación con la ciudad autónoma y otros organismos implicados para hacer balance, organizar servicios y prever cómo reaccionar en cuanto se pueda abrir el paso.

Según Moh, han buscado recursos alternativos “por si no se abriera la frontera en un periodo corto de tiempo”, ya que en estos momentos hay más de 500 vehículos y un millar de personas, fundamentalmente viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE), esperando en las inmediaciones su reapertura.

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Se trata, en muchos casos, de familias magrebíes residentes en la península y otros países de Europa que han llegado a Melilla en barco entre la noche del jueves y la mañana de este viernes con la idea de pasar la frontera para pasar las vacaciones en su país de origen y que se han visto atrapadas en la ciudad por el cierre del paso de Beni-Enzar.

Por el momento, según la delegada, “no está cerrado” qué medidas se van a adoptar y se están viendo diferentes alternativas para el problema del embolsamiento que no ha querido avanzar al no tener una previsión sobre cuándo se podría producir la reapertura de la frontera, por que ha instado a esperar a tener nueva información para adoptar decisiones.

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También se está analizando a posibilidad de buscar posibles acuerdos con la naviera que opera en Melilla, Baleària, si bien ha recordado que esto afecta también al puerto de origen o de destino, lo que requiere una coordinación “y buscar una respuesta que al final sea acorde a las necesidades de cada uno de los territorios implicados”.

Otra opción que también se baraja es la puesta en marcha de “algún recurso” para atender a las personas que esperan la reapertura de la frontera. EFE

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