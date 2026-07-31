La Fiscalía investiga el nombramiento de un excargo de ERC en el Circuit de Catalunya

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Barcelona, 31 jul (EFE).- La Fiscalía de Barcelona investiga a Oriol Sagrera, secretario general del Departamento de Empresa durante el Gobierno catalán presidido por Pere Aragonès (ERC), por su fichaje como consejero delegado del Circuit de Catalunya.

La investigación, publicada este viernes por 'El Periódico de Catalunya' y que ha confirmado EFE fuentes de la fiscalía, procede de un informe remitido por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ante las sospechas de irregularidades en el nombramiento de Sagrera.

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En abril de 2024, justo antes de la campaña electoral que dio la victoria al PSC, el Gobierno catalán autorizó a la empresa pública Circuits de Catalunya, que presidía el entonces conseller de Empresa Roger Torrent, a ceder la explotación del circuito de Montmeló a la sociedad Fira Circuit, íntegramente participada por Fira de Barcelona.

Poco después de que el Gobierno de Salvador Illa tomara posesión, Fira Circuit nombró a Sagrera consejero delegado del Circuit de Catalunya, cargo que este abandonó en enero de 2025 para regresar al bufete de abogados familiar.

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En esa fecha, detalla 'El Periódico', fue nombrado consejero responsable de relaciones institucionales de Fira Circuit con Liberty Media y Dorna, titulares de los contratos de la Fórmula 1 y Moto GP. EFE