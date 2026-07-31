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Jódar debutará contra Fucsovics o Moutet en un torneo sin Sinner, Alcaraz ni Djokovic

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Chicago (EE.UU.), 31 jul (EFE).- El español Rafael Jódar, número 24 del mundo, debutará en el Masters 1.000 de Montreal (Canadá) contra uno el francés Corentin Moutet (n.57) o el húngaro Marton Fucsovics (n.84), en un torneo en el que destacan las ausencias del italiano Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic.

Jódar, que disputa este viernes los cuartos de final en el torneo de Washington, podría tener un cruce con el italiano Lorenzo Musetti (n.15) en tercera ronda, según el sorteo del cuadro celebrado hoy.

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Musetti será precisamente rival del español este viernes en Washington.

En el horizonte, Jódar tiene un cruce con el australiano Alex de Miñaur, número seis del 'ranking', en los cuartos de final. En su lado del cuadro también está el canadiense Felix Auger Aliassime, ídolo local y número cuatro del mundo.

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Sin Sinner, Alcaraz ni Djokovic, que regresarán en Cincinnati, el primer favorito es el alemán Alexander Zverev.

El campeón de Roland Garros debutará contra el italiano Lorenzo Sonego o el holandés Tallon Griekspoor. Tiene por delante un posible duelo de octavos de final con el argentino Francisco Cerúndolo, decimoquinto cabeza de serie, y otro en cuartos con el estadounidense Taylor Fritz, séptimo favorito.

En categoría femenina, el torneo se disputará este año en Toronto con la bielorrusa Aryna Sabalenka como favorita número uno.

Su primera rival podría ser la española Cristina Bucsa (n.40), que debutará con una jugadora procedente de las clasificaciones.

En el horizonte, Sabalenka tiene un exigente partido de cuartos de final con la octava favorita, Amanda Anisimova, y una semifinal con la polaca Iga Swiatek, séptima cabeza de serie y ex número uno del mundo.

En el otro lado del cuadro, la kazaja Elena Rybakina arranca como segunda favorita, con un posible estreno con la australiana Daria Kasatkina y un potencial cuarto de final con la rusa Mirra Andreeva. EFE

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