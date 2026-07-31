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Ingresa en prisión el detenido por un crimen cometido en 2020 en Málaga

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Málaga, 31 jul (EFE).- Un juzgado de Málaga ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre detenido esta semana en relación con la muerte de otro ocurrida en 2020, cuya autoría estaba siendo investigada desde hace años.

Al arrestado se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio y el juez de guardia ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el mismo, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha destacado que la investigación se ha prolongado durante cerca de seis años.

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La localización de la cabeza del fallecido se produjo hace meses con restos de cabello que permitió identificar a la víctima. Durante la investigación se detuvo al presunto autor que, tras el interrogatorio policial, acabó indicando a los agentes la localización de los restos del fallecido.

La plaza número 8 de Instrucción de Málaga ha decretado su ingreso en un centro penitenciario y el arrestado durante su comparecencia se ha acogido a su derecho a no declarar.

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La causa será investigada por la plaza número 14 de la Sección de Instrucción.

En junio de 2025 la Guardia Civil inició una investigación tras el hallazgo de un cráneo humano en el interior de una arqueta en una parcela de una urbanización de Alhaurín de la Torre (Málaga).

Ese hallazgo se produjo gracias a dos operarios del Ayuntamiento del municipio mientras hacían tareas de desbroce en una parcela de titularidad municipal situada en la calle Antequera, cuando encontraron una doble bolsa de plástico deteriorada dentro de una arqueta.

En su interior se encontraba un cráneo humano al que le faltaba un diente y todavía conservaba un mechón de pelo, por lo que los operarios avisaron del hallazgo y se desplazó al lugar una patrulla de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación.

En febrero de 2026 la Guardia Civil identificó el cráneo y se determinó que los restos óseos pertenecían a un vecino de Coín (Málaga) que llevaba en paradero desconocido desde la pandemia. EFE

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