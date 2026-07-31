Illa, sobre el error de Educación con PISA: "Tomaremos las decisiones que haya que tomar"

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Barcelona, 31 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este viernes que su Govern llegará "hasta el final" para esclarecer las causas del error en las pruebas PISA en Cataluña: "Tomaremos las decisiones que haya que tomar", ha dicho.

En una rueda de prensa para hacer balance del curso político al término del actual periodo de sesiones en el Parlament, tras regresar de un viaje institucional de seis días al sureste asiático, Illa ha señalado que ese error "no debería haber pasado" y que ahora es momento de saber "qué ha pasado".

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Ha censurado, asimismo, a los grupos de la oposición que con sus declaraciones "desprestigian" al sistema educativo catalán, lo que ha dicho que "no tolerará" que suceda.

Ha vuelto a ratificar su "confianza" en la consellera de Educación, Esther Niubó, y le ha pedido "llegar al fondo de la cuestión", al tiempo que ha explicado que a los miembros de su Govern les reclama "resolver, resolver y resolver" los problemas que se van dando.

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Illa, en alusión velada a la crisis todavía en marcha, se ha comprometido a "escuchar a todo el mundo" pero también a "tomar decisiones", aunque "sería mucho más cómodo no hacer nada".

El Departamento de Educación de la Generalitat catalana explicó que un 23,2 % del alumnado seleccionado para estas evaluaciones quedó exento de realizar la prueba, muy por encima del máximo recomendado del 5 % por la OCDE.

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De los 2.545 alumnos de 15 años que debían participar en Cataluña, 591 fueron excluidos y finalmente hicieron la prueba tan solo 1.954.

De esta forma las pruebas PISA 2025, que miden el nivel de conocimiento y competencias de los estudiantes de 15 y 16 años y que se conocerán en septiembre tras publicarse cada tres años, no tendrán validez a nivel comparativo con los de otras comunidades autónomas ni con los de anteriores ediciones catalanas por esta incidencia técnica.

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Preguntado por si tiene pensado cambiar a alguno de sus consellers en lo que queda de legislatura, el president ha afirmado estar "contento" con los que tiene actualmente y ha añadido que "no tiene en mente" acometer ningún relevo.

Hace apenas diez días, Raúl Moreno asumió la cartera de Derechos Sociales en sustitución de Martínez Bravo, en el que ha sido el primer cambio que se ha dado en el Govern de Illa. EFE

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