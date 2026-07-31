Igualdad advierte de que retirar la paga a menores migrantes puede ser delito penal

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Madrid, 31 jul (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha advertido a la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación de que la decisión del Gobierno de Aragón de retirar el 'dinero de bolsillo' a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados podría constituir un delito penal de denegación discriminatoria de una prestación pública por razón de origen o nacionalidad.

En una carta firmada por la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo, Beatriz Carrillo, del Ministerio de Igualdad advierte de que la retirada de la asignación económica periódica podrían ser delito “si se apreciara que la medida adoptada comporta una lesión de la dignidad del colectivo afectado mediante su estigmatización o descrédito”.

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Denuncia así la decisión del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón de suprimir las asignaciones económicas periódicas destinadas todos los niños, niños y adolescentes migrantes no acompañados; una decisión que horas más tarde revocó parcialmente para limitar su aplicación a tres centros residenciales concretos.

La medida se justificaba a una supuesta conflictividad por la que fueron condenados dos menores residentes en uno de estos centros por la comisión de un ilícito penal.

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Para Igualdad resulta “profundamente preocupante” las asociación generalizada entre migrante menor no acompañado y delincuencia, ya que “atribuye implícitamente a un colectivo, especialmente vulnerable, la responsabilidad de unos hechos aislados cometidos por dos personas concretas, estableciendo un tratamiento diferenciado basado exclusivamente en su origen nacionalidad”.

La decisión del Gobierno de Argón no solo “carece de una justificación objetiva, razonable y proporcionada sino que contribuye a reforzar estereotipos y prejuicios que pueden derivar en situaciones de rechazo y discriminación hacia estos menores”, precisa Carrillo. EFE

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