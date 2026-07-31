Hassan ya está en Oviedo y se entrena en solitario tras disputar el Mundial con Egipto

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Oviedo, 31 jul (EFE).- El internacional con Egipto Haissem Hassan ya está en Oviedo tras disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y después de trabajar ayer, jueves, en el gimnasio del Carlos Tartiere, esta mañana ya se entrenó en solitario sobre el césped de El Requexón.

Hassan, que dejó una gran actuación en el encuentro de octavos de final que Egipto perdió ante Argentina de forma agónica, es uno de los jugadores oviedistas llamados a ser traspasados este verano, pero de momento el club azul todavía no ha recibido ninguna oferta que satisfaga los deseos de la entidad y del propio futbolista.

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El extremo francés, internacional con Egipto, no viajó con el Real Oviedo a Alemania: el equipo de Julián Calero voló anoche a Nuremberg, donde se entrenará esta tarde primero y después este sábado disputará su cuarto amistoso del verano.

Otro que no viajó a Alemania, más allá de los lesionados Brandon Domingues e Ilyas Chaira, es el centrocampista serbio Luka Ilic, fichaje del verano pasado por el que el Oviedo pagó traspaso e hizo una fuerte apuesta económica, y para el que ahora el club azul también busca una salida.

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El Real Oviedo cerrará este sábado ante el Nuremberg (Max-Morlock-Stadion, 13.00 horas) su penúltima semana de pretemporada y, ya la que viene, jugará su último amistoso el fin de semana, en el Carlos Tartiere y ante un rival todavía por anunciar. EFE

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