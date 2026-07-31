Fuego en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) en nivel 1 por afectar al tráfico ferroviario

Guardar

Toledo, 31 jul (EFE).- Un incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en Valdeazogues, pedanía de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), ha pasado a nivel 1 porque las labores de extinción han obligado a interrumpir el tráfico ferroviario.

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), el fuego se ha declarado poco después de las 18:00 horas en situación operativa nivel 1 por la regulación del tráfico ferroviario.

PUBLICIDAD

Trabajan en su extinción 5 medios aéreos, 11 medios terrestres y 68 efectivos.

El fuego ha sido detectado a través de la llamada de un particular a las 16:45 en el paraje conocido como Estacion de Caracollera, según el Servicio de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

PUBLICIDAD

Por su parte, el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif ha trasladado en sus redes sociales que, a petición de los bomberos, se ha interrumpido la circulación ferroviaria a la altura de Caracollera y que afecta a los trenes que circulan entre Mérida (Badajoz) y Puertollano (Ciudad Real). EFE