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El presidente de Ceuta dice que con los menores que han entrado "se cumplirá la ley"

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Ceuta, 31 jul (EFE).- El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha advertido este viernes que con los menores marroquíes que han accedido ilegalmente en la entrada masiva por la frontera se actuará “conforme a la ley” y ha señalado que no puede dar una cifra exacta de estos niños.

En declaraciones a los periodistas, el presidente ceutí ha indicado que antes del comienzo de la crisis la ciudad tenía acogidos a 180 menores, “con lo cual estábamos con el doble de la cifra de la contingencia migratoria”.

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Hasta ayer los centros de acogida tenían a otros 750 menores, “por lo que la sobreocupación es ya del 2.400 por cien, aunque Ceuta cumple con la ley”.

Vivas ha dicho que “no sabemos cuántos menores han entrado” y ha señalado que estas cifras “no se pueden atender porque es un asunto que debe ser de todos, ya que puede llevar a la bancarrota a nuestra institución”.

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El presidente ceutí ha dejado claro que la entrada masiva ha sido un “episodio que nadie pensaba que podíamos volver a ver después de lo ocurrido en mayo de 2021, pero que pone en evidencia la extrema vulnerabilidad de Ceuta”. EFE

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