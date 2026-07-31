El PP dice que la nueva pieza separada del 'caso Leire' demuestra que toda la contabilidad del PSOE "está bajo sospecha"

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El PP ha subrayado este viernes que la nueva pieza separada del 'caso Leire' abierta por el de la Audiencia Nacional que instruye esta causa, Santiago Pedraz, evidencia que "toda la contabilidad del PSOE está bajo sospecha".

En concreto, el juez ha anunciado que va a investigar los pagos que presuntamente realizó el partido a la conocida como 'fontanera' socialista, para lo que ha requerido información a 12 entidades bancarias sobre movimientos y saldos relacionados con 82 cuentas relacionadas con la causa, seis de ellas del PSOE.

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Desde el PP han destacado que el objetivo del juez es "confirmar si el PSOE pagó a las cloacas montadas en la sede del propio partido para atacar a los jueces, fiscales y guardias civiles que investigan toda la corrupción que rodea a Pedro Sánchez".

Con este fin, se van a abrir pesquisas sobre seis cuentas del partido, las del ex secretario de Estado de Cooperación Territorial Gaspar Zarrías, las de Leire Díez y las de sus colaboradores "para determinar cuánto dinero cobraron por su trabajo sucio".

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DECLARAR POCO Y TENER MUCHO

La apertura de esta pieza separada, recalcan los 'populares', llega en la misma semana en la que una testigo ha confirmado que Díez le dejó "muy claro" que Pedro Sánchez estaba al frente de sus maniobras y que esta nueva ramificación del caso se une a la investigación ya abierta sobre los pagos en metálico del PSOE a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

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También apuntan desde 'Génova' que a estas nuevas pesquisas hay que sumarle, además, las declaraciones de una imputada y un testigo en el 'caso hidrocarburos' que apuntan a la entrada en Ferraz de bolsas llenas de dinero a cambio de la licencia de explotación del fuel a la empresa de la trama.

"Parece que, reformulando la frase de Zapatero, ser socialista es declarar poco y tener mucho. Por eso hay tantas investigaciones abiertas sobre la contabilidad del PSOE de Sánchez... y por eso las cuentas del propio Zapatero, sus hijas y hasta su secretaria están siendo también analizadas en busca de comisiones por el rescate a Plus Ultra", añaden fuentes 'populares', que insisten en que "todo se acabará sabiendo".

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