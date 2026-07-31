El pilates mejora la salud mental y el bienestar de las embarazadas, según un estudio

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Huelva, 31 jul (EFE).- El método pilates adaptado al embarazo mejora significativamente la salud mental, la percepción de bienestar y la condición física de las mujeres gestantes sanas, según concluye un estudio elaborado por investigadores de las Universidades de Huelva, Granada y Guayaquil (Ecuador).

La investigación, publicada en la Revista Española de Salud Pública, evalúa la eficacia de un programa estructurado de pilates impartido en la red de Atención Primaria, y concluye que reduce los síntomas leves de ansiedad y depresión, al tiempo que fomenta redes de apoyo social e incentiva hábitos de vida saludables durante la gestación.

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El ensayo clínico se desarrolló en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, en Los Barrios (Cádiz), e incluyó a 108 mujeres embarazadas sin patologías previas. El estudio aplicó un diseño aleatorio por preferencias para medir el impacto de la actividad física reglada en condiciones de práctica clínica habitual.

Las 58 participantes que formaban parte del grupo experimental asistieron durante 12 semanas a dos sesiones semanales de 60 minutos dirigidas por fisioterapeutas especializados en salud materna. Las clases integraban ejercicios de fuerza, flexibilidad, control postural, respiración y relajación adaptados a cada trimestre.

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Por su parte, el grupo control (50 participantes) mantuvieron el seguimiento prenatal convencional sin realizar actividad física estructurada.

Para evaluar la calidad de vida y la evolución del estado emocional se empleó el cuestionario autoinformado SF-36, administrado antes y después de la intervención.

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Los datos recopilados reflejan mejoras estadísticamente significativas en el apartado de salud mental dentro del grupo que practica pilates, registrando una clara disminución en los niveles de estrés y ansiedad en comparación con el grupo de control.

En cuanto a la salud general percibida , el grupo de intervención mostró una tendencia positiva hacia la mejora. Aunque en menor escala estadística, se detectan evoluciones favorables en dimensiones como la vitalidad, el desempeño emocional y la capacidad física.

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Más allá de los beneficios biomédicos, los autores destacan el valor social de estas dinámicas grupales. El contacto continuo entre gestantes facilitó la creación de redes comunitarias, el intercambio de experiencias y el desarrollo de herramientas de afrontamiento compartido frente al aislamiento o los temores del embarazo.

Los investigadores defienden la inclusión del método pilates como una herramienta complementaria, segura y de bajo coste dentro de los Programas de Educación para el Nacimiento en Atención Primaria, reforzando el modelo de medicina preventiva y la atención integral durante la gestación. EFE

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