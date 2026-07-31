El juez rectifica y acepta pronunciarse sobre algunas nulidades planteadas por Zapatero

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Madrid, 31 jul (EFE).- El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rectificado su decisión de rechazar en su totalidad el incidente de nulidad que planteó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presentarlo fuera de plazo, al comprobar que algunas de las resoluciones que pide que se anulen le fueron notificadas con posterioridad y por tanto ese plazo no habría vencido para todas ellas.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el magistrado rectifica parcialmente la inadmisión a trámite del incidente de nulidad del expresidente y acepta pronunciarse sobre la posible exclusión de algunas de las resoluciones dictadas en este procedimiento.

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El juez ha adoptado esta decisión a la luz de un escrito presentado por el abogado de Zapatero, al que le da parcialmente la razón tras comprobar que se le dio acceso a determinados documentos de la causa unos días más tarde de lo que inicialmente se había considerado, por lo que su recurso estaba dentro del plazo. EFE