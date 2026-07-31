El Gobierno matiza a Imbroda y cifra en 130 los migrantes que lograron entrar en Melilla tras el cierre de la frontera

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La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha cifrado este viernes en 130 las personas migrantes que lograron acceder a la ciudad desde las 22.00 horas del jueves, cuando se cerró la frontera con Marruecos tras los intentos de entradas masivas.

Del total, 84 son menores de edad, según los datos facilitados por la representante del Ejecutivo Central en la ciudad autónoma. La cifra ofrecida por Moh difiere de la avanzada anoche por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, quien habló de unas 400 personas.

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La delegada ha precisado que las 130 corresponden a las entradas "contabilizadas", aunque no ha detallado cuántas personas fueron rechazadas en la frontera ni cuántas pudieron acceder a territorio español sin haber sido localizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En rueda de prensa, Sabrina Moh ha explicado que durante la noche se produjeron numerosos intentos de entrada en distintos puntos del perímetro fronterizo, lo que dificultó conocer en tiempo real el número de personas implicadas.

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"Hemos tenido mucha presión durante muchos momentos en diferentes puntos simultáneos. Hablábamos quizás en un momento de grupos de 200, grupos de 300, en zonas distintas, entonces era muy complicado saber en cada momento cuánto teníamos, porque además se dispersaban", ha señalado.

La delegada del Gobierno ha reconocido que "intentos han habido muchísimos a lo largo de la noche y por eso he dicho que lo que se ha materializado han sido 130 entradas. Nosotros tenemos contabilizadas 130 entradas a Melilla", ha recalcado.

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Sabrina Moh también ha informado de que 60 personas recibieron asistencia sanitaria por parte de Cruz Roja y del 061 antes de ser trasladadas al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) o al Hospital Universitario. La mayoría recibió el alta durante la noche y únicamente "permanece ingresado un número reducido de pacientes".

EMBOLSAMIENTO DE LA OPE

Moh ha explicado que el cierre de la frontera también ha provocado el embolsamiento de vehículos de la Operación Paso del Estrecho (OPE), tanto de los pasajeros desembarcados durante la noche del jueves como de los llegados en los barcos de la mañana de este viernes. Según fuentes de la ciudad autónoma, alrededor de 2.000 personas permanecen atrapadas en Melilla a la espera de que se restablezca el tránsito fronterizo.

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Ante esta situación, la Delegación del Gobierno ha convocado una reunión del centro de coordinación con todos los organismos implicados para evaluar la situación y organizar la respuesta mientras se mantiene la incertidumbre sobre la reapertura del paso fronterizo. "Hemos hecho balance de la noche y hemos dado las cifras que acabamos también de comunicar a los medios de comunicación", ha explicado la delegada.

Moh ha asegurado que se trabaja para que la frontera pueda reabrirse cuanto antes, aunque ha reconocido que la ausencia de una previsión obliga a estudiar medidas alternativas. Entre ellas figura la posibilidad de coordinarse con las navieras para evitar el desembarco de nuevos ferris de la OPE hasta que puedan abandonar la ciudad los viajeros que ya se encuentran en Melilla.

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"Estamos viendo diferentes alternativas, por eso no puedo decir ahora ninguna, porque era lo que además estábamos hablando con las navieras. Como no tenemos la previsión de la apertura, si se hubiese abierto la frontera en horario de mañana no tendríamos el problema; mientras sigamos avanzando vamos teniendo el problema del embolsamiento y por eso estamos viendo diferentes vías", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que también se analizan recursos propios para atender a los viajeros en caso de que sea necesario. "Hemos acordado distintas alternativas para poder acordar o bien con la naviera o bien con nuestros propios recursos en el caso de que llegaran a la ciudad. Estamos intentando también poner en marcha algún recurso donde poder dar respuesta y ahora mismo estamos esperando a que avance un poquito más el tiempo para ir viendo las últimas novedades y poder ir tomando decisiones", ha afirmado.

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REFUERZO DEL DISPOSITIVO

La delegada del Gobierno ha anunciado además la llegada de refuerzos de personal y material de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la posibilidad de que se produzcan nuevos intentos de entrada desde Marruecos.

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Moh ha destacado el despliegue realizado durante la noche del jueves al viernes, integrado por 163 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y 194 efectivos de la Guardia Civil, además del apoyo prestado por la Policía Local y por los servicios sanitarios y de emergencias que participaron en el operativo.