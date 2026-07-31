Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja y Madrid, donde más subirán las entregas a cuenta

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Madrid, 31 jul (EFE).- Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja y Madrid son las autonomías donde más crecerán en 2027 las entregas a cuenta por los tributos estatales cedidos -como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales-, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Hacienda en cada territorio.

Si a las entregas a cuenta se suma la liquidación de 2025 -que se abona una vez conocidas las recaudaciones reales de ese ejercicio-, los mayores incrementos en el total de recursos del Estado para las comunidades de acuerdo al modelo de financiación corresponderán, por este orden, a Cantabria, La Rioja, Baleares, Andalucía y Madrid.

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Según informó esta semana el Ministerio de Hacienda, las comunidades de régimen común -todas excepto Navarra y País Vasco, que tienen un régimen foral por el que recaudan sus propios impuestos- recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un 8,1 % más que este ejercicio y de nuevo una cifra récord.

Al sumar a las entregas a cuenta la liquidación de 2025, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1 % más que en 2026.

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Por encima de esos porcentajes se sitúan respecto a las entregas a cuenta los incrementos interanuales de la Comunidad Valenciana (8,80 %), Baleares (8,70 %), La Rioja (8,60 %) y Madrid (8,50 %), mientras Aragón y Murcia igualan el 8,10 % de la media nacional.

Respecto al total de recursos -entregas a cuenta más liquidación-, por encima de la media figuran las subidas en una mayoría de las comunidades: Cantabria y La Rioja (11,70 %), Baleares (11 %), Andalucía (10,30 %), Madrid (10,20 %) y Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura 89,70 %), con Canarias y la Comunidad Valenciana en el 9,10 % del conjunto del país.

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Por el contrario, Asturias es, con diferencia, la comunidad en la que menos crecerán tanto las entregas a cuenta (6,5 %) como el total e recursos del sistema (5,5 %), en el primer caso por detrás de Canarias, Cantabria, Castilla y León y Extremadura (7,80 %), Galicia (7,90 %) y Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña (8,00 %) y en el segundo de Castilla y León (7,10 %), Galicia (7,20 %), Cataluña (8,25 %) y Murcia (8,70 %).

Calculado sobre el conjunto de recursos, Cataluña recibirá en 2027 el 19,16 % del total de estas 15 comunidades, por delante de Andalucía (18,22 %), Madrid (13,78 %) y la Comunidad Valenciana (10,22 %).

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Galicia recibirá el 6,71 % del total, Castilla y León el 5,89 %, Canarias el 4,79 %, Castilla-La Mancha el 4,60 %, Aragón el 3,24 %, Murcia el 3,13 %, Extremadura el 2,74 %, Baleares el 2,52 %, Asturias el 2,37 %, Cantabria el 1,67 % y La Rioja el 0,88 %. EFE