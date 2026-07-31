CaixaBank desplaza oficinas móviles a las localidades afectadas por los incendios en Ávila

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Barcelona, 31 jul (EFE).- CaixaBank ha desplazado dos oficinas móviles para prestar servicios bancarios esenciales a localidades de la provincia de Ávila cuyas oficinas físicas permanecen cerradas como consecuencia de los incendios de los últimos días en la zona.

En un comunicado, CaixaBank ha precisado este viernes que estas oficinas móviles han permitido en las últimas horas ofrecer atención financiera a los vecinos de las localidades abulenses de Piedralaves, La Adrada, Candeleda y San Esteban del Valle.

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Asimismo, CaixaBank ha recuperado la prestación del servicio de oficina móvil que ofrece habitualmente, en colaboración con la Diputación de Ávila, en otras poblaciones afectadas por el fuego como Serranillos, Navatalgordo y San Juan de la Nava.

El banco asegura que en estas oficinas móviles -integradas en vehículos adaptados, como camiones- garantizan el acceso a servicios financieros básicos, como la retirada de efectivo, y permiten informar a los afectados sobre la solicitud de indemnizaciones o sobre las medidas puestas en marcha por el banco para atender a los afectados. EFE

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