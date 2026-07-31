Barrios y Cardoso, baja para el partido ante el Manchester United

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Madrid, 31 jul (EFE).- Pablo Barrios y Johnny Cardoso, ambos con molestias, no formarán parte de la expedición del Atlético de Madrid para su segundo amistoso de pretemporada, este sábado ante el Manchester United en Estocolmo.

Ambos futbolistas se quedan fuera por decisión técnica al no encontrarse al 100%. Tampoco estarán los nueve finalistas del Mundial, además de Sorloth, que aún no se han incorporado.

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Los del Cholo Simeone se enfrentarán al United en Suecia este sábado, en el que se será el segundo partido de pretemporada del conjunto rojiblanco tras el triunfo por 4-1 contra el Getafe a puerta cerrada el pasado miércoles.

Según publicó el Atlético en redes sociales, la convocatoria está formada por Giménez, Ruggeri, Mendoza, Koke, C. Martín, Oblak, LEmar, Hancko, Obed Vargas, Lookman, Hjulmand, Le Normand, Domínguez, Martínez, Esquivel, Boñar, Iker Luke, Puric, S. Esteban, Castillo, Arnau Solà, Hueso,Dani Rubio Arnau Ortiz y Cubo.

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Además de este partido, los rojiblancos se enfrentarán al Manchester City (9 de agosto) y el Olympique de Marsella (14 de agosto) antes del arranque oficial de la liga española. EFE