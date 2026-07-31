Ancelotti se despide de Baresi: "Siempre serás mi capitán"

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São Paulo (Brasil), 31 jul (EFE).- El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, se despidió de su antiguo compañero Franco Baresi, leyenda del Milan y de la Azzurra, quien falleció este viernes a los 66 años por una enfermedad, y dijo que "siempre" será su "capitán".

"Siempre serás mi capitán. Descansa en paz", afirmó en redes sociales el exentrenador de Real Madrid, Bayern Múnich y Milan, entre otros grandes clubes europeos.

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Ancelotti, hoy a los mandos de la Canarinha, y Baresi compartieron vestuario en el Milan entre 1987 y 1992, cuando el primero finalizó su carrera como jugador profesional.

El centrocampista y el defensa central formaron parte de uno de los equipos más legendarios de la historia del fútbol europeo, primero a las órdenes de Arrigo Sacchi y luego con Fabio Capello en el banquillo rossonero.

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Ancelotti, Baresi y compañía, entre los que figuraban Marco van Basten, Ruud Gullit y Paolo Maldini, ganaron dos títulos de 'Champions League' (1989 y 1990), entre otros trofeos internacionales y nacionales.

También coincidieron sobre el campo en la selección italiana, con la que jugaron en el Mundial de 1990, en el que fueron eliminados en semifinales por la Argentina de Diego Armando Maradona.

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El exfutbolista brasileño Arthur Antunes Coimbra 'Zico', ídolo histórico del Flamengo, también se sumó a los homenajes a Baresi.

En una entrevista con la emisora radial Itatiaia, Zico dijo que "hoy es un día muy triste para el fútbol" porque ha perdido "uno de los mayores jugadores de la historia".

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"Baresi era realmente fantástico. Lo vi de cerca, jugué contra él, y los que estamos dentro del campo sabemos el potencial que tiene cada jugador. Tenía una calidad excepcional y era un gran profesional. Entraba fuerte y con firmeza, pero siempre iba al balón, siempre quería jugar al fútbol", expresó el que fuera jugador del Udinese italiano entre 1983 y 1985. EFE