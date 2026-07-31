Álvaro González, exjugador del Racing, anuncia su retirada a los 36 años

Guardar

Santander, 31 jul (EFE).- El cántabro Álvaro González, exjugador del Racing, ha anunciado su retirada del fútbol a los 36 años y ha puesto fin a una trayectoria de más de 15 en la élite.

"Hay despedidas para las que uno nunca está preparado. Nunca imaginé que llegaría el día de decir adiós al fútbol. Me voy en paz, orgulloso y profundamente agradecido", dijo en un vídeo publicado en redes sociales.

PUBLICIDAD

El de Potes llegó a las categorías inferiores del Racing con trece años y fue escalando hasta hacerse un hueco en el primer equipo.

El defensa participó en 38 partidos con el conjunto cántabro y aportó un gol antes de fichar por el Zaragoza, en el que militó dos temporadas.

PUBLICIDAD

Álvaro pasó por equipos como el Espanyol, Villarreal, Olympique de Marsella, Al-Nassr -con el que ganó la Liga de Arabia Saudí-, Al-Qadisiyah, Johor Darul de Malasia y Tenerife, su último club que abandonó en diciembre de 2025.

Aunque nunca jugó con la selección absoluta, el cántabro se proclamó campeón de Europa sub-21 en 2013 con España. EFE