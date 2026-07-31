Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Adiós a la leyenda del Milan Franco Baresi, "el Johan Cruyff de los defensores"

Guardar

Cristina Cabrejas

Roma, 31 jul (EFE).- Franco Baresi, histórico capitán del Milan, jugador de la selección y uno de los mejores defensas del mundo, murió este viernes a los 66 años tras una enfermedad dejando el recuerdo de aquel fútbol del amor por la camiseta que vistió durante dos décadas atravesando descensos, crisis y también una de las etapas más gloriosas de la historia 'rossonera'.

PUBLICIDAD

Nacido en Travagliato, un pueblo de la provincia de Brescia, el 8 de mayo de 1960, pasó toda su trayectoria deportiva en el Milán al igual que Gianni Rivera, otra leyenda, con quien compartió el 'Scudetto' de 1979, con tan sólo 19 ñaos.

Perdió a sus padres de pequeño por lo que se crió con sus tíos, como su hermano Beppe (que más tarde se unió al Inter), y entró de joven en el entorno 'rossonero'.

PUBLICIDAD

Fue un luchador durante toda su vida pues incluso en 1981, siendo ya titular, sufrió una grave infección sanguínea que le obligó a permanecer hospitalizado durante un largo periodo y a usar silla de ruedas. Pero tras cuatro meses, regresó al campo, completamente recuperado.

Los aficionados 'rossoneri' lo llamaban 'Piscinin' (pequeñín en dialecto milanés), un apodo acuñado por el periodista Gianni Brera por su baja estatura.

Con el tiempo, su estilo elegante, su capacidad para anticipar las jugadas y su autoridad dentro del campo le valieron otro apodo: 'Kaiser Franz', en referencia al alemán Franz Beckenbauer.

Incluso cuando el Milan descendió en 1980, debido a un escándalo de apuestas que involucró a algunos dirigentes y futbolistas, decidió seguirlo a la Serie B, aunque no le faltaron ofertas de ir a otros equipos y esta lealtad inquebrantable se puso a prueba de nuevo cuando descendieron otra vez en 1982.

Fueron tiempos oscuros para el Milan. El empresario Silvio Berlusconi aún no había llegado, pero fue durante ese período que 'Piscinin' se convirtió en capitán, brazalete que luciría durante quince temporadas. Cuando se retiró en 1997, tras haberlo ganado todo, el AC Milan también retiró la camiseta número 6.

Y su lealtad fue recompensada, porque Berlusconi compró el equipo en 1986 y lo hizo invencible con jugadores memorables como los tres neerlandeses, Ruud Gullit, Marco van Basten y Frank Rijkaard, junto a los italianos Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, Paolo Maldini, Mauro Tassotti, Filippo Galli y Daniele Massaro, entre otros.

Con ese equipo del Milan, Baresi ganó seis campeonatos italianos, tres Copas de Europa/Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa, cuatro Supercopas de Italia y dos Copas Intercontinentales. Con el Milan disputó 719 partidos y marcó 33 goles.

También dejó una huella profunda en la selección italiana. Fue campeón en el Mundial de España 1982, tercero en Italia 1990 y subcampeón en Estados Unidos 1994.

En aquel Mundial protagonizó una de las historias más recordadas de su carrera: volvió a jugar apenas veinticinco días después de una operación de menisco y disputó los 120 minutos de la final contra Brasil, pero en ese partido falló el primer penalti de Italia y sus lágrimas se convirtieron en leyenda del fútbol con sus triunfos y sus derrotas.

Tras retirarse en 1997 continuó ligado al club como entrenador de las categorías juveniles, directivo, embajador y vicepresidente honorario.

Para comprender su grandeza, más allá de su trayectoria y estadísticas, sus compañeros le definieron: "Era como jugar con Michael Jordan", dijo Alessandro 'Billy' Costacurta; mientras que Van Basten no dudó en llamarlo "el Johan Cruyff de los defensores".

El día en que se despidió del fútbol, ​​con 69.000 aficionados en San Siro coreando su nombre, acudieron un desfile de estrellas: Fernando Hierro, Fernando Redondo, Gianluca Vialli, Zico, Careca y Romario, entre otros, para formar un equipo contra su Milan, y con los dos grandes entrenadores en el banquillo: Arrigo Sacchi y Fabio Capello.

Hace un año, en agosto de 2025, durante un chequeo rutinario, le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado quirúrgicamente pero de lo que nunca se recuperó. Su última aparición pública en San Siro fue como portador de la antorcha en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de Milan-Cortina, junto al histórico capitán del Inter, Giuseppe Bergomi. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Días después del contundente mensaje del programa pidiendo frenar el odio en redes, Martín Escolar responde con serenidad y fuerza

El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”

El envejecimiento, el sedentarismo, una alimentación deficiente o determinadas alteraciones hormonales también pueden influir en el estado de los huesos

Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Conducir por caminos de tierra, zonas de obra o áreas con alta contaminación ambiental puede dejar los filtros del coche inutilizables mucho antes de que el cuentakilómetros indique que toca revisión

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos

La llegada masiva de migrantes a Ceuta se gestó en redes sociales: grupos de Facebook compartían información para cruzar a nado

El despliegue militar y las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta en 2021: cientos de soldados y un cambio en las relaciones con Marruecos

La crisis migratoria de Ceuta: las fotos del cruce masivo de la frontera con Marruecos

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

¿Puede existir un mundo sin dinero efectivo? En 2046 los españoles pagarán en digital

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic