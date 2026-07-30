Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Wout van Aert suma su segunda victoria en Dinamarca gracias a la 'foto finish'

Guardar

(Actualiza con cambio de ganador tras revisión de la organización)

Redacción Deportes, 30 jul (EFE).- El ciclista belga Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) sumó su segunda victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Dinamarca, que se disputa del 29 de julio al 2 de agosto, tras una llegada ajustadísima al esprint en la que la organización primero dio como ganador al australiano Jensen Plowright (Alpecin - Premier Tech), decisión que rectificó tras revisar la 'foto finish'.

PUBLICIDAD

El segundo día de competición deparaba al pelotón 183,8 kilómetros, con 1.099 metros de desnivel positivo acumulado, entre Glyngøre y Skive. El final, dentro de un circuito al que debían dar tres vueltas, incluía un ascenso de 700 metros al 2,9 % de pendiente media.

Los primeros intentos de formar una fuga se dieron prácticamente desde la salida oficial. Se consolidó un grupo de siete corredores, formado por Samuele Zoccarato (MBH Bank - CSB), Nikolaj Mengel (Airtox - Carl Ras), Hjalmar Klyver (Lucky Sport), Otto Schultz Jølving, Sebastian Nielsen (ColoQuick), Aksel Bech Skot-Hansen (Give Steel) y Gustav Wang (selección de Dinamarca).

PUBLICIDAD

Pronto consiguieron una diferencia de dos minutos y medio sobre el pelotón. La ventaja llegó a superar los cuatro minutos, pero volvió a reducirse antes del tramo final de la etapa, controlada por el Visma de Wout van Aert, líder de la general, el Uno-X, el Unibet Rose Rockets y el Alpecin.

A falta de 64 kilómetros para el final de la etapa, hicieron su aparición los abanicos en el pelotón. Por detrás quedó, por ejemplo, el sueco Jakob Söderqvist, por lo que su Lidl - Trek se retiró de la parte delantera del grupo. El corte provocado por los abanicos fue rápidamente solventado por los equipos, sin dejar a los favoritos fuera de juego.

30 kilómetros más tarde, Mengel y Klyver se descolgaron del grupo cabecero, cuando el pelotón estaba a apenas 30 segundos de lo que restaba de escapada. En la penúltima subida, se quedaron solos por delante Nielsen, vestido con el maillot verde, y Skot-Hansen.

Con el dúo de cabeza a la vista de sus perseguidores, empezaron los movimientos para darles caza. A falta de 16,7 kilómetros, el primer grupo que había saltado del pelotón neutralizó a los dos de delante. A falta de 6,5, después de un esfuerzo titánico del Visma, todos se habían reintegrado en el pelotón.

El grupo llegó muy estirado a un final rápido y nervioso, con movimientos para tratar de evitar un final con esprint masivo, pero no lo consiguieron. En la llegada, sin trenes claros para los velocistas, parecía que Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) iba a llevarse su segunda victoria, pero el corredor de Alpecin Jensen Plowright adelantó posiciones por la izquierda del belga y cruzó la línea de meta prácticamente al mismo tiempo.

En un primer momento, la organización dio como ganador al australiano. Sin embargo, la revisión de la 'photo finish' terminó otorgando a Van Aert la que es su segunda victoria de etapa en Dinamarca por apenas centímetros. El belga, eso sí, nunca corrió el riesgo de perder su maillot azul de líder de la clasificación general.

La tercera etapa de la Vuelta a Dinamarca, la más larga de la prueba, recorrerá 202,6 kilómetros entre las localidades de Fredericia y Vejle. El pelotón subirá dos veces a Tingkaervej (1 kilómetro al 5,6 % de pendiente media) y otras dos a Velje - Sovej (700 metros al 9 %). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es el último proyecto de Manolo Solo: una serie inspirada en el célebre caso de las vecinas de Valencia

El actor, que ha fallecido a los 62 años a causa de un cáncer, se encontraba en pleno rodaje de una miniserie original de Atresmedia junto a Suma Content, la productora de Los Javis

Así es el último proyecto de Manolo Solo: una serie inspirada en el célebre caso de las vecinas de Valencia

Desaparece Dovima Nurmi, concursante de ‘Drag Race España’, y sus compañeras piden ayuda en redes sociales: “Si alguien sabe algo, que contacte con los Mossos”

La artista fue vista por última vez con una gorra, camiseta y pantalones vaqueros de color negro en Sabadell

Desaparece Dovima Nurmi, concursante de ‘Drag Race España’, y sus compañeras piden ayuda en redes sociales: “Si alguien sabe algo, que contacte con los Mossos”

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

El Ejecutivo refuerza el operativo con cerca de 400 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional, un helicóptero, el buque Duque de Ahumada y nuevos medios marítimos para contener la presión migratoria en la ciudad autónoma

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Ceuta se blinda ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos: supermercados y tiendas cierran sus puertas y los servicios de emergencia, desbordados

La entrada de unas 2.000 personas por vía marítima en los últimos días pone al límite los servicios de acogida

Ceuta se blinda ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos: supermercados y tiendas cierran sus puertas y los servicios de emergencia, desbordados

Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África

El pequeño enclave europeo del norte del continente africano lleva más de cinco siglos bajo soberanía ibérica y hoy concentra una de las tensiones migratorias y diplomáticas más persistentes del mundo

Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Así se está viviendo en Ceuta la crisis migratoria, en imágenes: los migrantes desde Marruecos forman 5 kilómetros de cola en la frontera

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno prepara junto a Marruecos las “medidas necesarias” para “recuperar la normalidad” en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes

Interior pacta con Marruecos agilizar la entrega de los migrantes que entren ilegalmente en Ceuta y culpa a las mafias

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso