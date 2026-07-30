Viernes, 31 de julio de 2026

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FÚTBOL FIFA UEFA

Redacción deportes. Continúan las reacciones a la renuncia de la UEFA y sus federaciones nacionales a jugar las competiciones organizadas por la FIFA en protesta por el proyecto del presidente de ésta, Gianni Infantino, para que capital privado pueda invertir en el Mundial y en otros de sus campeonatos.

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FÚTBOL PRETEMPORADA

Redacción Deportes. Continúa la pretemporada de los equipos de LaLiga EA Sports, en la que entra en acción el actual campeón, el Barcelona, que se enfrenta al Birmingham inglés en el St. Andrew's Stadium de esta ciudad. También se juegan los partidos amistosos Elche-Córdoba, Alavés-Castellón, Sevilla-NEC Nimega y Toulouse-Real Sociedad.

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FÚTBOL LALIGA REAL MADRID

Madrid. El excapitán del Leganés Sergio González afirma, en una entrevista con EFE, que su excompañero Yan Diomande "está dando saltos de gigante", y que, en cuanto a sus condiciones técnicas, no alberga "ninguna duda de que tiene la capacidad para estar en los clubes más grandes" y "potencial para estar entre los mejores".

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NATACIÓN EUROPEOS

Redacción deportes. Las pruebas de natación artística y saltos abren este viernes los Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, que se disputarán hasta el próximo 16 de agosto en el Centro Acuático de París, a excepción de las competiciones de aguas abiertas, que se desarrollarán en el río Sena.

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CICLISMO TOUR FEMENINO (PREVIA)

Redacción deportes. La ciclista francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma) vuelve a las carreteras de su país para defender el maillot amarillo en la quinta edición del actual Tour de Francia femenino, que se disputa entre el 1 y el 9 de agosto y que tendrá a la neerlandesa Demi Vollering (FDJ-Suez) y a la española Paula Blasi (UAE) como máximas aspirantes.

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(Texto) (Infografía)

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FÚTBOL TV

Los Ángeles (EE.UU.). La cuarta temporada de la serie 'Ted Lasso' regresa con la mirada puesta en el fútbol femenino, un escenario desde el que explorará, a través de la comedia, temas como la igualdad de género, las amistades entre mujeres y los prejuicios que aún persisten en el deporte.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Rally de Finlandia, décima prueba del Mundial (hasta 2). (FOTO)

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BALONMANO

- El entrenador de Ademar León, Luis Puertas, analiza en una entrevista con la Agencia EFE los objetivos del equipo para la próxima temporada. Fernando Pérez Soto.

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CICLISMO

- Previa del Tour de Francia femenino, que se disputa entre este sábado y el domingo 9 de agosto. (INFOGRAFÍA)

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FÚTBOL

- Amistosos de pretemporada: Elche-Córdoba (10.30), Alavés-Castellón (10.30), Sevilla-NEC Nimega (19.00), Barcelona-Birmingham (20.45) y Toulouse-Real Sociedad, en Tarbes (19.00).

- Previa del primer partido de pretemporada del Real Madrid, que este sábado se enfrenta al Fiorentina en Klagenfurt (Austria).

- Entrevista con el excapitán del Leganés Sergio González, que afirma, en una entrevista con EFE, que su excompañero y posible pròximo jugador del Real Madrid Yan Diomande "está dando saltos de gigante". Por Alba Calzado.

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- Los Ángeles (EE.UU.). La cuarta temporada de la serie 'Ted Lasso' regresa con la mirada puesta en el fútbol femenino, un escenario desde el que explorará, a través de la comedia, temas como la igualdad de género, las amistades entre mujeres y los prejuicios que aún persisten en el deporte. (FOTO) (VÍDEO)

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GOLF

- Quinto y último 'major' femenino. Open Británico, en Royal Lytham St Annes (Inglaterra) (hasta 2). https://www.aigwomensopen.com/

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HOCKEY HIERBA

- Europeos sub-21, en Valencia. Semifinal masculina España-Alemania (12.00) y femenina España-Bélgica (19.10).

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NATACIÓN

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París, que incluye las modalidades de natación artística, saltos, aguas abiertas, saltos de gran altura y natación (hasta 16). (FOTO).

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REMO

- Campeonatos de Europa, en Varese (Italia) (hasta 2). ç

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TENIS

- Torneos ATP 500 de Washington (hasta 2) (FOTO) y ATP 250 de Los Cabos (México) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Washington y 250 de Memphis (hasta 2).

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