Temas del día de EFE España del viernes 31 de julio de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Ceuta para seguir 'in situ' la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, a la que este jueves han llegado miles de personas procedentes de Marruecos de los que al menos nueve han perdido la vida en el mar y que ha desbordado completamente su capacidad de acogida.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Aunque el trabajo de los equipos de extinción ha permitido rebajar el nivel de gravedad de los grandes incendios de Madrid y Ávila y poner fin a la emergencia nacional, las elevadas temperaturas alimentan los fuegos activos en distintos puntos de España, entre ellos el declarado en Zamora que afecta a un parque natural y ya ha calcinados unas 11.000 hectáreas.

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OLA CALOR

Madrid - La ola de calor mantiene altas las temperaturas en buena parte de España, con 40 grados en el valle del Guadalquivir, el sur de Castilla-La Mancha y el medio Ebro, aunque el termómetro descenderá de manera notable en el Cantábrico oriental y el alto Ebro y las tormentas localmente fuertes harán su aparición en el sur del Sistema Ibérico y en Pirineos.

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TRÁFICO VERANO

Madrid - La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha la segunda fase de la operación especial de verano en las carreteras españolas desde este viernes hasta el 2 de agosto.

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CASO LEIRE

Madrid - Apenas dos meses después de la entrada de la UCO en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, el avance del caso Leire se ha traducido en decenas de imputados y varias líneas de investigación que han tocado de lleno a instituciones como la Guardia Civil.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023645118, 8023540195)

ECLIPSE SOLAR

Santiago de Compostela - El Galiverso, espacio de divulgación científica y cultural de Galicia a partir de realidad virtual, presenta una nueva experiencia inmersiva centrada en el esperado eclipse solar del próximo 12 de agosto. Jose Carlos Rodríguez.

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REPRODUCCIÓN ASISTIDA (Entrevista)

Zaragoza - La nueva presidenta de la Sociedad Española de Fertilidad, Elisa Gil, advierte, en una entrevista con EFE, de que retrasar la maternidad reduce las posibilidades de embarazo incluso recurriendo a la reproducción asistida, porque "la medicina reproductiva no es magia". M.Rosa Lorca

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GASTRONOMÍA INNOVACIÓN

San Sebastián - El impacto de la inteligencia artificial en la gastronomía y la alimentación es analizado por el responsable de Transformación Digital en el GOe Tech Center de San Sebastián, Erich Eichstetter, quien repasa el trabajo realizado y los logros pendientes en una entrevista con EFE. Ana Burgueño.

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EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA

Palafrugell - La bienal de fotografía Xavier Miserachs, que se inaugura el 1 de agosto, contará este año con una muestra dedicada a la norteamericana Dorothea Lange, autora de una de las instantáneas icónicas del siglo XX como es el retrato de Florence Thomson con sus hijos, y otras propuestas como una exposición del chileno Sergio Larrain.

(Texto) (Foto)

ENTRETENIMIENTO TELEVISIÓN

Madrid - Llega agosto y, como nos tiene acostumbrados, lo hace plagado de películas y series para ver en plataformas de streaming. Un momento perfecto para repescar historias ligeras de superhéroes, tiburones y fantasía o algunas de las grandes producciones más destacadas de este año que, por falta de tiempo, se han quedado olvidadas.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023272063)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, comparece en rueda de prensa para hacer balance del curso político. Palau de la Generalitat.

11:40h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana viernes, 31 de julio, la Ciudad Autónoma de Ceuta, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Al final de la visita habrá una declaración conjunta del presidente del Gobierno y del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta ante los medios de comunicación. (Texto) (Foto) (Audio) (Directo)

ECONOMÍA

07:30h.- Madrid.- UNICAJA RESULTADOS.- Unicaja publica sus cuentas del primer semestre antes de la apertura del mercado. A las 11.30h el consejero delegado, Isidro Rubiales, las expone en una rueda de prensa en Madrid. C/ Marqués de Villamagna, 6 (Texto)

08:00h.- Madrid.- FCC RESULTADOS.- FCC presenta los resultados del primer semestre del año antes de la apertura del mercado.

08:00h.- Madrid.- IAG RESULTADOS.- El grupo de aerolíneas IAG presenta sus resultados del segundo trimestre. (Texto)

09:00h.- Madrid.- TURISMO ALOJAMIENTOS.- El INE publica las cifras de alojamientos extrahoteleros de junio. (Texto)

10:00h.- Madrid.- MOEVE RESULTADOS.- La energética Moeve presenta los resultados del primer semestre.

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA FONDO.- El Instituto de Crédito Oficial (ICO) mantiene un encuentro informativo para explicar la estrategia de inversión del fondo 'España Crece'. Instituto de Crédito Oficial. (Texto)

10:00h.- Madrid.- UPA INCENDIOS.- El secretario general de UPA Madrid, Jesús Anchuelo y la vicesecretaria general, Mónica Álvaro, ofrecerán mañana viernes una rueda de prensa para analizar la situación de la agricultura y la ganadería de la región tras los incendios forestales de los últimos días. Sede de UPA. Calle Agustín de Betancourt, 17. 6ª planta.

11:00h.- Madrid.- ACCIONA RESULTADOS.- Acciona presenta a los analistas los resultados del primer semestre del año 11:30h.- Cartagena (Murcia).- NAVANTIA SUBMARINOS.- Visita de la ministra de Defensa a los astilleros de Navantia de Cartagena. Navantia.

13:00h.- Madrid.- AMADEUS RESULTADOS.- Amadeus presenta resultados del primer trimestre y realiza un webcast a las 13:00 con el consejero delegado, Luis Maroto, y la CFO, Carol Borg.

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA DÉFICIT.- El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta el mes de mayo y avanza los del Estado hasta junio. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- La alcaldesa de Carlet (Valencia), Laura Sáez, declara como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana de octubre de 2024, en la que murieron 231 personas. Juzgados. (Texto)

10:00h.- Cádiz.- BUQUE ESCUELA.- El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ regresa a Cádiz este viernes tras realizar su XCVIII crucero de instrucción, en el que ha cruzado dos veces el Atlántico y visitado 50 puertos, para formar a una promoción de 73 guardiamarinas. Puerto de Cádiz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Cartagena (Murcia).- NAVANTIA SUBMARINOS.- Visita de la ministra de Defensa a los astilleros de Navantia de Cartagena. Navantia.

15:00h.- Madrid.- TRÁFICO VERANO.- Comienza la segunda fase de la operación especial de verano de la Dirección General de Tráfico. DGT. (Texto)

SOCIEDAD

10:00h.- Santander.- EDUCACIÓN UNIVERSIDAD.- La ministra de Educación, Milagros Tolón, clausura el curso del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Santiago de Compostela.- REALIDAD VIRTUAL ECLIPSE.- El Galiverso, el espacio de divulgación científica y cultural a partir de realidad virtual, presenta una nueva experiencia inmersiva centrada en el eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Museo Gaiás. (Texto) (Foto)

CULTURA

10:00h.- Málaga.- ARTE CONTEMPORÁNEO.- Inauguración de Art World Marbella, una feria internacional de arte contemporáneo que se celebra hasta el 2 de agosto. Palacio de Ferias y Congresos de Marbella. (Texto) (Foto)

11:00h.- Palafrugell (Girona).- EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA.- Presentación de la bienal Xavier Maseran con exposiciones de Dorothea Lange o Sergio Larrain La Bòvila. (Texto) (Foto)

20:00h.- Sabiñánigo (Huesca).- VERANO FESTIVALES.- Los Hermanos Cubero, nombre artístico con el que se conoce a los músicos y hermanos Quique (1974) y Roberto (1977) Cubero protagonizan una nueva sesió del SoNna Huesca 2026. Iglesia de San Juan Bautista de Allué.

20:00h.- Burriana (Castellón).- MÚSICA FESTIVAL.- Dimitri Vegas y Omar Montes encabezan el cartel de la segunda jornada del Arenal Sound. Playa del Arenal.

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto del puertorriqueño Yandel, que ya ha publicado el avance de su nuevo álbum, "Infinito", y que en su gira "Sinfónico" reinterpreta sus éxitos de reguetón. Roig Arena.

21:30h.- Llucmajor (Mallorca).- FESTIVAL CAP ROCAT.- Gala lírica del tenor Juan Diego Flórez, con el pianista Vicenzo Scalera para inaugurar el Festival Cap Rocat. Cap Rocat, Cala Blava

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA UB40.- Concierto del grupo UB40 en su gira europea. Gran Canaria Arena.

22:00h.- Olite (Navarra).- FESTIVAL OLITE.- Puesta en escena de "Niebla" de Pilades Teatro, dentro del 27 Festival de Teatro de Olite. La Cava

22:00h.- San Sebastián.- LA OREJA DE VAN GOGH.- La Oreja de Van Gogh recala en San Sebastián con su gira 'Tantas cosas que contar'. Illunbe

23:00h.- La Unión (Murcia).- CANTE MINAS.- El cantaor Arcángel protagoniza la primera gala flamenca del 65 Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión en una jornada en la que la república de Albania recibirá el galardón Catedral del Cante. Antiguo Mercado Público. EFE

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